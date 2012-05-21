188 هزار هکتار برای توسعه کشاورزی خوزستان مکان یابی شد

عبدالعزیز اورشم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مقدار زمین برای توسعه کشاورزی در همه شهرهای استان شناسایی و آماده شده است.

وی با بیان اینکه این طرح از اقدامات دولت برای افزایش تولید داخلی و رشد بخش کشاورزی است، تصریح کرد: در این طرح و در قالب تعاونی، زمینهای کشاورزی به دانش آموختگان رشته های کشاورزی و روستائیانی که تاکنون از دولت زمین دریافت نکرده اند واگذار می شود.



ارشم افزود: متقاضیان و فعالان عرصه تولیدات باغی، زراعی، صنعت، کشاورزی و صنایع تبدیلی می توانند برای بهره مندی از این زمینها به دبیرخانه های ستاد طرح توسعه کشاورزی در شهرستانهای محل سکونت مراجعه کنند.



در اجرای این طرح حدود 60 نفر از کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان فعالیت می کنند.