پیشنهادهایی از قطر و ترکیه دارم/ پیشنهاد مس کرمان حتما شوخی است!

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام که در تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا بازی می کند و طی روزهای گذشته خبرهای زیادی در مورد حضورش در تیم های مختلف منتشر شده است، یکشنبه شب در محل هتل آزادی به خبرنگاران گفت: از کشورهای قطر و ترکیه پیشنهاد دارم اما هنوز تصمیمی در مورد این پیشنهادات نگرفته ام.

وی ادامه داد: قرارداد من با تیم اوساسونا پنج ساله است که سه سال آن گذشته و دو سال دیگر باقی مانده است. با این حال دوست دارم که در این تیم بمانم ولی اگر پیشنهاد خوبی برسد باید بررسی کنم و در نهایت تصمیمی را خواهم گرفت که به نفع خودم باشد و بتواند به آینده ام کمک کند.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ به این پرسش که در روزهای گذشته کی روش انتقادات زیادی به خاطر حمایت نشدن تیم ملی داشته است گفت: صدرصد حق با آقای کی روش است و همه باید از تیم ملی حمایت کنند تا این تیم بتواند به رقابتهای جام جهانی صعود کند.

جواد نکونام در پاسخ به این پرسش که آیا شما از تیم های ایرانی از جمله مس کرمان پیشنهادی داشته اید گفت: مس کرمان؟ حتما شوخی می کنید؟ من تاکنون از هیچ تیم ایرانی پیشنهادی دریافت نکرده ام.