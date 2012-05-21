دولت بهترین پشتیبان مجلس/ اقتصاد ایران قابل مقایسه با کشورهای بزرگ دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد یکشنبه شب در جمع منتخبان جدید مجلس نهم در محل مجلس قدیم شرایط بین‌المللی، تعامل مجلس و دولت، موضوع اقتصاد، اشتغال، تولید،‌کشاورزی و صنعت را از مسایل مهم کشور ذکر کرد و گفت: اگر مجلس و دولت و همه مسئولان دست به دست هم دهند، می‌توانند کارهای بزرگ و اقدامات موثری انجام دهند.

اقتصاد ایران قابل مقایسه با کشورهای منطقه و اروپا نیست

رییس‌جمهور با اشاره به ظرفیت و امکانات موجود در کشور خاطر نشان کرد: همه امکانات در ایران وجود دارد و می‌توان با استفاده از این امکانات و استعدادها به قله رفیع پیشرفت و تعالی دست یافت و ملت ایران این ظرفیت رشد و پیشرفت را داراست.

دکتر احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه می‌توان بیکاری را ظرف کمتر از 2 سال در کشور ریشه‌کن کرد، گفت: باید تک تک روستاها و شهرهای کشور را آباد کرد و این نیازمند همدلی، هماهنگی، همراهی و کار است.



وی با تاکید بر اینکه نباید ایران را با کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای اروپایی مقایسه کرد، افزود: ایران در شرایطی قرار دارد که از نظر اقتصادی قابل مقایسه با کشورهای بزرگ دنیا است و مقایسه کردن ایران با کشورهای منطقه و حتی برخی از کشورهای اروپایی درست نیست. چرا که آنها در حد ایران نیستند.



احمدی‌نژاد تاکید کرد: می‌توان با عزم جدی، همت، همدلی، کار و تلاش همه مسئولان و مردم فقر را به طور کامل از کشور ریشه‌کن کرد.

بالاترین و بهترین پشتیبان مجلس دولت است



رییس‌جمهور خطاب به منتخبان مجلس نهم افزود: بالاترین و بهترین پشتیبان مجلس دولت است، دولت با همه بدنه کارشناسی و قدرت اجرایی حامی مجلس شورای اسلامی است دولتی که رییس‌جمهورش به عنوان یک خادم شخصاً نامه‌های مردمی را دریافت می‌کند، می‌خواند و دستور می‌دهد.



احمدی‌نژاد با بیان اینکه مشکلات کلان اقتصادی از جمله کشاورزی و صنعتی به همان اندازه حائز اهمیت است که مشکلات یک ایرانی اهمیت دارد ، گفت: می‌شود همه اینها را انجام داد شبکه و اطلاعات کارشناسی دولت که پشتوانه نظام است حامی مجلس است.



وی به اهمیت قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر بناست عدالت و ارزش‌های الهی در کشور اجرا شود در مرحله اول باید به قانونگذاری، بعد به‌قضاوت و در نهایت در اجرا درست عمل کرد. قانونگذاری مساله بسیار مهم و پایه کار در کشور است و به فرموده امام راحل قانون اساسی میثاق ملی و میراث گرانقدر ملت ماست.

دولت در انتخاب کمیسیونها و هیات رئیسه مجلس دخالت نمی کند



رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دولت به معنای واقعی دولت، هیچ‌وقت در کار مجلس شورای اسلامی دخالت نخواهد کرد، گفت: دولت نهم و دهم هیچ‌وقت در کار مجلس شورای اسلامی دخالت نکردند و کار مجلس از جمله انتخاب کمیسیون‌ها‌، هیات رئیسه کمیسیون‌ها و هیات رییسه مجلس به خود نمایندگان مرتبط می‌شود.



احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر اینکه همه ما یک ماموریت داریم و آن رساندن ماموریت الهی به سرنجام خود است، گفت: انقلاب اسلامی ادامه و دنباله راه انقلاب پیامبر اسلام(ص) است و هدف انقلاب رساندن بشریت به اهداف خلقت و موعود می‌باشد.

دنیا نیازمند یک نظم و اندیشه جدید است



وی با تأکید بر اینکه پست و مقام فاقد هرگونه ارزش است، گفت: ما باید پیگیر آرمان‌های بزرگ و زمینه‌ساز حکومت جهانی باشیم چرا که دنیا نیازمند یک نظم و اندیشه جدید است.

رییس‌جمهور با طرح این سوال که رمز موفقیت در انجام این ماموریت بزرگ چیست و معیار حرکت در این مسیر کدام است؟ گفت: معیار خودمان هستیم چرا انقلاب شد تا انسان‌ها به کمال و تعالی برسند از این‌رو هیچ‌کس بیشتر از انسان شایسته رسیدن به کمال و سعادت نیست.



احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه زمینه رشد معنوی انسان‌ها باید فراهم گردد، افزود: بزرگترین خسارت یک انسان آن زمانی است که یک فرصت تعالی و کمال در اختیارش باشد و از آن استفاده نکند از این‌رو باید دست به دست هم دهیم و شرایط اعتلای انسان را فراهم نماییم و لازمه آن حرکت و رشد خودمان است.



رییس‌جمهور تاکید کرد: اگر انسان از نظر معنوی و آرمانی رشد نکند، هرگز نمی‌تواند جامعه را به رشد و تعالی برساند افراد باید مرتب میزان اعمال خود را بسنجند و بدانند آنچه را که باعث اعتلا و رشد آنها می‌شود، همان معیارها به رشد و پیشرفت جامعه منجر خواهد شد.



احمدی‌نژاد تاکید کرد: ائمه و پیامبران همه وجودشان برای خدمت به ملت بود و امام (ره) نیز با همین نگاه دل همه مردم را متحول می کرد از این رو ما نیز باید مراقب باشیم تا این پست و جایگاه موجب ضرر و زیان ما نشود.



رییس‌جمهور منتخبان مجلس نهم را افرادی مومن، انقلابی و دلسوز نظام دانست و گفت: انتظار مردم از دولت و مجلس این است تا کارهای انقلابی در راستای پیشرفت ایران اسلامی انجام دهند.



دکتر احمدی‌نژاد افزود: باید تعصب حق، انقلاب، خدا، پیامبر اسلام(ص)، امام عصر(عج) و ولایت را داشته باشیم و طوری رفتار کنیم که در عمل نماینده کرامت و عظمت ملت خود باشیم چرا که ملت از همه چیزش برای این انقلاب گذشته است.



رییس‌جمهور به منتخبان مجلس نهم توصیه کرد که هر کجا بی‌عدالتی دیدند مقابل آن بایستند چرا که مسئولان تعهد دارند تا اینگونه عمل کنند و همه مسئولان باید در مدار عدالت، پاکی، انصاف و خدا و پیامبر اسلام(ص) رفتار کنند.



احمدی‌نژاد ضرورت تعامل دولت و مجلس را یادآور شد و گفت: فاصله‌ای بین مجلس و دولت وجود ندارد و برخلاف دولت‌های گذشته نمایندگان در بسیاری از جلسات دولت شرکت کرده و تصمیمات مشترکی گرفته می‌شود.



در ابتدای این دیدار محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور، محمدرضا میرتاج‌الدین معاون پارلمانی رییس‌جمهور، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و مهدی غضنفری وزیر بازرگانی به نمایندگی از هیات وزیران در سخنانی ضمن تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل میان مجلس و دولت به تشریح مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت پرداختند.



همچنین سه منتخب مجلس نهم نیز در این جلسه به نمایندگی از منتخبان به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص همکاری هر چه بیشتر بین قوه مجریه و مقننه پرداختند.

