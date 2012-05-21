قاسم خلیل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نهمین دوره مسابقات سراسری قرآنی وزارت نیرو در مرحله استانی ویژه کارکنان، همسران و دانشجویان صنعت آب و برق به میزبانی شرکت آب منطقه ای استان گلستان برگزار شد و پنج نفر از شرکت آب و فاضلاب توانستند در این دوره از مسابقات به مقام برتر دست یابند.

وی افزود: در رشته تحقیقات قرآنی در بخش خواهران خیرالنسا وطنی نفر اول و زهرا علمشاهی نفر سوم این بخش شدند، همچنین در همین رشته در بخش برادران محمود نیکوسرشت نیز از آب و فاضلاب گلستان رتبه برتر را از آن خود کرد و خانمها راحله امینیان و رقیه ایوبی نیز در رشته قرائت مقام دوم و سوم را از آن خود کردند.

مدیر روابط عمومی آب و فاضلاب شهری گلستان اذعان داشت: این دوره از مسابقات با حضور شرکت آب منطقه‎ای گلستان، شرکت توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استان و در رشته های حفظ، قرائت، زبان آموزی قرآن مفاهیم و تحقیق موضوعی برگزار شد.