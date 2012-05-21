مریم مجتهدزاده درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به اینکه در سال جاری 95 میلیارد ریال به بخش سلامت زنان و دختران اختصاص یافته است گفت: پیشگیری از مشکلات زنان و کاهش عوارض زایمان از جمله برنامه های مرکز اموز زنان و خانواده ریاست جمهوری است تا بتوان زندگی سالم جسمی و روحی برای زنان فراهم کرد.

وی ادامه داد: ایجاد مراکز مشاوره مرتبط با سلامت خانواده با تأکید بر بیماری‌های خاص زنان از اقدامات در حوزه سلامت زنان است.

آموزش زوج های جوان درخصوص فرزندآوری

به گفته مجتهدزاده، ‌گنجاندن سرفصل‌های مرتبط در کتب درسی برای زندگی سالم در مدارس،‌ تغذیه ایرانی و اسلامی و آموزش زوج‌های جوان در مورد فرزندآوری در بهترین سن باروری از جمله اهداف ارتقای سطح سلامتی زنان و دختران در خانواده است که توسط مرکز امور زنان و خانواده اجرا می شود.

برنامه های ویژه برای ارتقای سلامت زنان شاغل

رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: به منظور دستیابی به سطح سلامت استاندارد زنان و دختران شاغل اقدامات قابل ملاحظه ای با همکاری وزارت بهداشت و آموزش پزشکی انجام شده است که برخی از آنان در سال جاری اجرا می شود.

مجتهد زاده درادامه از پیگیری جدی بحث آسیبهای اجتماعی زنان خبر داد و گفت: نقش رسانه ها در این زمینه بسیار مهم و حیاتی است و باید برای شناسایی و برطرف کردن آسیب های اجتماعی تلاش مضاعف انجام شود.

ابلاغ ایجاد مهد کودک در کنار زندان به سازمان زندانها

وی در خصوص ایجاد مهد کودک در کنار زندان های کشور گفت: در این زمینه به ریاست جمهوری نامه ای داده ایم و ابلاغیه ای به وزیر دادگستری و سازمان زندانها داده شده است و در حال حاضر منتظر پیگیری سازمان زندانها در این زمینه هستیم.