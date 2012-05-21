ناپولی قهرمان جام حذفی ایتالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمهای یوونتوس و ناپولی شنبه شب در ورزشگاه المپیک شهر رم برگزارکننده دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای ایتالیا موسوم به کوپا ایتالیا بودند. این دیدار که در حضور بیش از 81 هزار تماشاگر برگزار شد در پایان به برتری 2 بر صفر تیم ناپولی انجامید.
برای ناپولی در این بازی ادینسون کاوانی (63 - پنالتی) و مارک هامسیک (83) گل زدند و زمینه ساز پیروزی تیمشان شدند. ناپولی با پیروزی در این بازی ضمن دستیابی به عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای ایتالیا مانع از دستیابی یوونتوس به دومین عنوان قهرمانی در فصل 12 - 2011 فوتبال ایتالیا شد. این تیم هفته گذشته جام قهرمانی سری آ باشگاههای ایتالیا را بدست آورده بود.
این آخرین بازی "الساندرو دل پیرو" با پیراهن یوونتوس بود که با شکست شاگردان "آنتونیو کونته" همراه شد.
نظر شما