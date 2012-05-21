به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مالزین اینسایدر (Malaysian Insider)، ماهاتیر محمد بر تقویت نفوذ و قدرت حزب آمنو و ائتلاف حاکم در این کشور که از زمان استقلال مالزی تا کنون قدرت را در دست دارد تاکید کرد و افزود: رهبران حزب آمنو نباید منافع شخصی خود را فدای منافع حزبی کنند.

وی در عین حال بر اطمینان خود از پیروزی ائتلاف حاکم در انتخابات سراسری آینده در مالزی تاکید کرد و گفت: من معتقدم باید حمایت همه جانبه باشد و از کاندیداهای حزب که از مناطق دیگر معرفی می شوند حمایت کرد.

ائتلاف باریسان نشنال متشکل از حزب آمنو و چند حزب قدرتمند دیگر در مالزی که 50 سال است قدرت در مالزی را در اختیار دارند، برای نخستین بار در انتخابات سال 2008 در چند حوزه انتخابی از مخالفان خود شکست خورد.

60 درصد جمعیت 28 میلیونی مالزی را مالایی ها تشکیل می دهند که همواره از اختیارات و امکانات بیشتری نسبت به چینی ها و هندی ها برخوردار بوده اند .

