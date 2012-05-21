به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار لبنان در مطلبی با عنوان "بحران شمال لبنان و پیامدهای آن در بیروت" آورده است : لبنان دیروز عرصه جنگ بود "احمد عبدالواحد" و "خالد مرعب" در ایست بازرسی در عکار کشته شدند و راهها بسته شد.

این روزنامه می افزاید: پس از آنکه طرفداران جریان المستقبل راههای بیروت را بستند، یکی از آنها به سوی یک گشتی ارتش در شهر الریاضیه آتش گشود.

روزنامه مذکور نوشت : درگیری میان طرفداران حزب التیار العربی به رهبری "شاکر البرجاوی" و طرفداران المستقبل تشدید شد و طرفداران المستقبل تلاش کردند که دفتر حزب مذکور را اشغال کنند.

این روزنامه می افزاید: این درگیری ها تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد و برخی از طرفداران جریان المستقبل در پشت بام ساختمانها در منطقه "کورنیش المزرعه" مستقر شدند.

روزنامه فوق نوشت : در این درگیری ها از انواع مسلسل و موشک اندازها استفاده شد که در این میان ده نفر زخمی شدند.

الاخبار می افزاید: هم اکنون دولت لبنان سلطه کامل بر لبنان نداردو جریان المستقبل توانایی کنترل طرفداران خود را ندارد و آشوبگران را مسئول بستن راهها دانسته اند و سعد حریری و فواد السنیوره از رهبران این دو جنبش ضمن محکوم کردن کشته شدن عبدالواحد و مرعب، از ارتش حمایت کردند.

این روزنامه بیان کرد: این در حالی است که خالد ضاهر و معین المرعبی از نمایندگان وابسته به جریان المسقبل خواستار اخراج ارتش پیش از تشکیل ارتش آزاد لبنان، مشابه سوریه شدند.

الاخبار می افزاید: نجیب میقاتی پس از برگزاری سلسله نشستهایی خواستار آرامش شد و از سوی دیگر حوادث لبنان سبب تماس تلفنی سعد حریری و ولید جنبلاط شد.

این در حالی است که روزنامه السفیر لبنان نوشت : منطقه عکار آزمون دشواری را طی می کند و لبنان در معرض فتنه قرار گرفته است که حوادث قبلی(جنگهای داخلی لبنان) را تداعی می کند.

روزنامه فوق می افزاید: این بار ارتش لبنان که ضامن وحدت و ثبات کشور است، در معرض تهدید قرار گرفته است و گویا قربانی اوضاع نابسامانی که یک هفته پیش از طرابلس شروع شد و دیروز با کشته شدن امام جماعت مسجد البیره شیخ احمد عبد الواجد و محمد حسین مرعب همراه وی به عکار کشید شده است.

چه کسانی از احتمال وقوع بحران آگاه بوده اند

السفیر نوشت : وی در شرایطی مبهم در یکی از ایستهای بازرسی کشته شد، اما پس انتشار خبر کشته شدن شیخ احمد عبدالواحد بسیاری از مناطق از جمله خیابانهای پایتخت صحنه آشوب شد.

به گزارش مهر، این روزنامه بیان کرد: دستگاه قضایی لبنان باید تحقیقات فوری برای شناسای فردی که این شیخ را کشته به عمل آورد و اتهامی به ارتش وارد نکند به ویژه اینکه فرمانده ارتش بلافاصله خواستار تحقیقات در این باره شده است.

السفیر بیان کرده است : اینکه کشورهای قطر، امارات و بحرین اتباع خود را از لبنان فرا خوانده اند، آیا به این مفهوم نیست که آنها از احتمال بحرانی شدن اوضاع آگاه بوده اند؟

شایان ذکر است در حالی که اوضاع طرابلس لبنان که پس از بازداشت شادی المولوی یکی از عناصر سلفی هفته قبل نا آرام شده بود. دیروز عکار در شمال لبنان شاهد تیراندازی و درگیری ارتش با گروههای مسلح بود. این درگیری ها بر اثر درگیری و تیراندازی ارتش که به کشته شدن شیخ احمد عبدالواحد و یکی از همراهان او منجر شد رخ داد. وی ساکن منطقه البیره در عکار با هیئتی مسلح عازم شهر حلبا در عکار در شمال لبنان بود.



از سوی دیگر خبرگزاری رسمی لبنان از کشته شدن دو نفر و زخمی شدن 18 نفر دیگر در درگیری های شبانه بیروت خبر داد.