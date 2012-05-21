شانزدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا آغاز شد/ بررسی اندیشه صدرایی

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد حکمت اسلامی صدرا امسال نیز همچون سال‌های گذشته به ‌مناسبت روز ملاصدرا (اول خرداد‌ماه)همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین شیرازی را برگزار کرد.

در این همایش یک روزه، جوانب مختلف آراء و آثار اندیشمند و محدث بزرگ ایرانی، صدرالدین شیرازی پیرامون موضوع «انسان و جهان» بررسی می شود.

همایش با سخنان آیت الله خامنه‌ای، رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا آغاز و پس از آن این مراسم با سخنرانی اساتید برجسته‌ و بزرگان فرهیخته فلسفه کشور همچون دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم، آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه خواهد یافت.

در شانزدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا، اساتید حوزه و دانشگاه، اندیشمندان و پژوهشگران فلسفه، کلام، عرفان و همچنین دانشجویان و گروههای علاقمند به فلسفه از سراسر کشور شرکت دارند و دکتر ابراهیمی دینانی نیز سخنران پایانی این مراسم خواهد بود.

بر اساس این گزارش، مقالات ارسالی برگزیده توسط کمیته ارزیابی پژوهش‌ها، در مجموعه مقالات مربوط به این همایش و همچنین در مجلات علمی ـ پژوهشی خردنامه صدرا و تاریخ فلسفه به چاپ خواهد رسید.



