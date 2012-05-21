سه طرح مهم پتروشیمی در ماهشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در این سفر به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، طرح تولید پی وی سی پتروشیمی اروند، پروژه تولید اکسیژن و نیتروژن پتروشیمی مارون و نیز اسکله دوم مایعات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی(ماهشهر) را افتتاح کرد.

با راه اندازی پتروشیمی اروند 340 هزار تن پی وی سی در گریدهای سوسپانسیون و امولسیون به ظرفیت تولید کشور افزوده شده و پیش بینی می شود ایران با آغاز صادرات این محصول، حدود 25 تا 30 درصد بازارهای جهانی آن را در اختیار بگیرد.



تا پیش از راه اندازی پتروشیمی اروند، 160 هزار تن سود کاستیک در پتروشیمی بندرامام تولید می‌شد که 70 هزار تن آن را مجتمعهای پتروشیمی دیگر به عنوان خوراک مصرف می کردند و 110 هزار تن باقی مانده پاسخگوی نیاز صنایع پائین دستی نبود.



مجتمع پتروشیمی اروند، بزرگ‌ ترین زنجیره تولیدکننده پی وی سی جهان، درمجموع ظرفیت تولید سالانه دو میلیون و 834 هزار تن انواع محصولات پتروشیمی را دارد.



پتروشیمی اروند قادر به تولید 450 هزار تن سود کاستیک، 300 هزار تن EDC (اتیلن دی کلراید) و 165 هزار تن کلر است. افتتاح این مجتمع سود کاستیک که مورد نیاز شدید صنایع‌ داخل کشور است را کاملا تامین و کمبودها برطرف می شود.



با افتتاح این پتروشیمی به صورت مستقیم 900 نفر در آن مشغول به کار می شوند.



همچنین از سال گذشته بهره برداری از اسکله دوم مایعات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی آغاز شده و از این اسکله‌ها برخی از محصولات پتروشیمی بارگیری و به بازارهای بین المللی صادر شده است.



ظرفیت بارگیری اسکله دوم مایعات پتروشیمی در بندر ماهشهر سالانه یک میلیون و 600 هزار تن انواع میعانات پتروشیمی است و با تجهیزاتی که روی این اسکله نصب شده، این ظرفیت تا مرز 2 میلیون و 500 هزار تن قابل افزایش است.



طول عرشه این اسکله 99 متر و عرض آن 28 متر و دارای پل و جاده دسترسی به طول‌های 72 و 55 متر است که با راه‌اندازی این طرح، محصولات اصلی منطقه ماهشهر همچون EDC و کاستیک پتروشیمی اروند، متانول پتروشیمی فن‌آوران، Heavy End پتروشیمی بوعلی‌سینا از طریق چهار بازوی بارگیری اسکله‌ها و محصولات پتروشیمی شازند نیز از طریق بازوی پنجم صادر می‌شود.



کاهش زمان پهلوگیری کشتی و به دنبال آن افزایش ظرفیت صادرات منطقه، درآمدزایی، امکان ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صنایع میانی و پایین‌دستی پتروشیمی و ایجاد اشتغال با ارائه امکان صادرات و واردات مواد اولیه از مهمترین مزیتهای اقتصادی ساخت و راه اندازی این اسکله‌ها است.