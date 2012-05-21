40 میلیارد تومان بودجه عمرانی در اختیار شهردارهای زنجان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سال گذشته حدود 80 میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های عمران شهری اختصاص یافت.

وی ادامه داد: سوم خرداد 41 پروژه به ارزش 144 میلیارد ریال به بهره‌برداری خواهد رسید که این حجم کار نشان ‌دهنده اهمیت توسعه عمران شهری است.

کریمی، با اشاره به اینکه مابقی پروژه‌های مصوب ستاد عمران شهری در سال 90 باید تا پایان سال مالی به مرحله بهره‌برداری برسد افزود: طی فراخوانی از شهرداران استان درخواست کرده‌ایم تا برای امسال طرح‌های پیشنهادی خود را در راستای عمران شهری ارائه دهند تا پس از بررسی بودجه لازم در اختیارشان قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار زنجان، با تاکید بر اینکه باید چهره شهرهای استان متحول شده و شرایط برای ارتقاء رفاه شهروندان فراهم شود افزود: یکی از مواردی که در این خصوص حائز اهمیت است آسفالت‌ریزی مناسب معابر است که شهرداران باید به این حوزه توجه بیشتری داشته باشند.

کریمی آسفالت معابر را ویترین اقدامات شهرداری‌ها عنوان کرد و یادآور شد: امسال نهضت آسفالت در همه شهرها اعلام شده است و امیدواریم شاهد فعالیت چشم‌گیر در این بخش باشیم.



