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۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۲

جوکار:

صادرات محصولات پتروشیمی اروند افزایش یافت

صادرات محصولات پتروشیمی اروند افزایش یافت

ماهشهر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره پتروشیمی اروند گفت: امروز با افتتاح طرحهای توسعه ای پتروشیمی اروند توسط رئیس جمهور، ظرفیت صادرات روزانه این واحد به بیش از پنج هزار تن در روز می رسد.

غلامرضا جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز اسکله دوم صادراتی بندر ماهشهر رسما توسط رئیس جمهور گشایش می یابد، تصریح کرد:‌ با وارد مدار شدن واحدهای تولیدی مختلف در پتروشیمی اروند تکمیل شدند و کامل در مدار تولید قرار گرفتند.

جوکار افزود: با تولید روزانه چهار هزار تن کاستیک 50 درصد در پتروشیمی اروند، قیمتهای جهانی این فرآورده از هر تن 800 دلار به 180 دلار در بازارهای جهانی کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: کاستیک تولیدی در پتروشیمی اروند علاوه بر استفاده در صنعت نفت در صنایع دارویی نیز یک ماده استراتژیک است و تولید آن بر توان تولید واحدهای پائین دستی در کشور تاثیرگذار است.

جوکار گفت: فرآورده های تولید شده در پتروشیمی اروند می تواند صنایع پائین دستی پتروشیمی را در منطقه و دیگر مناطق کشور رونق ببخشد و فراورده های پائین دستی زیادی تولید شود.

مجتمع پتروشیمی اروند ، بزرگ‌ ترین زنجیره تولیدکننده پی وی سی جهان، در مجموع ظرفیت تولید سالانه دو میلیون و 834 هزار تن انواع محصولات پتروشیمی را دارد.

محصولات این مجتمع به عنوان خوراک دیگر صنایع پتروشیمی، صنایع تولیدی پایین‌دستی، صنایع شوینده، کاغذ، نساجی، بهداشتی، صنایع تولید حلال رزین و واکس مورد استفاده قرار می‌ گیرد.
کد مطلب 1607581

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