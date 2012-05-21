به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح دوشنبه در ششمین همایش سراسری معاونان تربیت و آموزش نیروی انتظامی با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: خرمشهر نه فقط یک نقطه مرزی نیست بلکه مفهومی فراتر از یک شهر دارد. این شهر در زمان سقوط و آزادسازی به حماسه تبدیل شد و نمادی برای مبارزه است.

وی ادامه داد:‌ در دوران جنگ نفت ما را نمی‌خریدند اما با فتح خرمشهر تمامی شرکت‌ها برای خرید نفت ما وارد مذاکره شدند. می‌توان به جرات گفت خرمشهر نقطه تثبیت نظام اسلامی است.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی، در فتنه 88 نیز خیزهایی برای مقابله با نظام برداشته شد و فکر کردند کار کشور تمام است. البته وضعیت زمان خرمشهر خطرناک‌تر از فتنه بود. صدام که توسط حامیانش برای سرنگونی ایران تجهیز شده بود توسط حامیانش از بین رفت و این امر موجب شد ما در منطقه قدرتمند شویم و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

وی با اعلام اینکه برخی‌ها با لباس دوست کارشکنی می‌کنند گفت:‌مشخص است که وظیفه دشمن دشمنی است اما برخی با لباس دوست اقدام به کارشکنی در کشور کرده و با یک تحریم ساده مدعی می‌شوند که کار ما تمام است اما مردم به این حرف ها عادت کرده‌اند. این گروه خاص با شایعه سازی یا بیان راست برخی موارد به صورت نابجا باعث ایجاد حساسیت می‌شوند. به گفته مقام معظم رهبری اینها افرادی هستند که در میانه راه خسته می‌شوند. برخی از آنها ممکن است در جنگ و انقلاب نیز وظیفه خود را بر زمین نگذاشته باشند اما در جنگ روانی کم آورده و بار را زمین گذاشتند.

احمدی مقدم با اعلام اینکه برخی‌ها حرف‌های سبک و خامی می زنند تاکید کرد: این افراد مثال بنز و پیکان را مطرح می‌کنند و می‌گویند وقتی آمریکا همانند بنز است چرا باید با اروپا مذاکره کنیم. سیاست ما باید تهاجمی باشد چرا که تمامی کارها در دست دشمنان خارجی نیست.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی پلیس ایران پلیس صرف ابزارگرا نیست و خداگرایی را در دستور کار دارد و بر اساس سند چشم انداز باید الگوساز و الهام بخش باشیم. برای مهار برخی مسایل نباید همانند بحرین تانک و نیروی خارجی وارد کنیم و نیروهای پلیس باید بدانند که الگوی ما ‌آمریکا و انگلیس نیست. باید عناصر دینی و اسلامی را وارد پلیس کرده و به صورت مدلی واحد اجرایی کنیم.

وی با اشاره به حوادث فتنه سال 88 گفت: در فتنه تمامی روش‌ها را تایید نمی‌کنیم و برخی امور در اراده ما نبود این در حالی است که در برنامه خاله شادونه نیز سه کودک در ازدحام جان خود را از دست دادند. اما جالب است که کشورهایی مانند بحرین که ما را محکوم می‌کردند هم اکنون خودشان چند برابر کپی برداری کرده و اقدامات پلیس ایران را انجام می‌دهند. آنها نگاه ابزاری به مردم دارند اما نگاه ما حمایتی است. ما آمده‌ایم تهدید را دور کنیم و هیچگاه در برابر جامعه نمی‌ایستیم و در کنار آنها هستیم. در پلیس ما عناصر معنوی بر عناصر مادی می‌چربد.

وی در پایان اظهار داشت: امسال عملکرد ما از سال 87 بهتر است اما رضایت مردم در سال 87 بیشتر بود این به این دلیل است که انتظارات مردم و مطالبات آنها افزایش یافته است. پلیس یک واحد اجتماعی است و باید از نیروهای اجتماعی استفاده کند. نمی‌توانیم نیروها را به صورت گلخانه‌ای تربیت کنیم و بهتر نیروهای درس خوانده از خارج مجموعه پلیس و سایر فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها تامین کنیم. وقتی تفکر خودمان را به مردم نسبت دهیم این امر اشتباه است و هیچگاه شاهد افزایش رضایت نخواهیم بود.