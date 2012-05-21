به گزارش خبرنگار مهر، سه رشته گرایش جدید به نامهای "کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای"، "کاردانی فنی کارگردانی و طراحی بازیهای رایانه ای" و "کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازیهای رایانه ای" در دفتر برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی به تصویب رسید.

براین اساس رشته گرایش های بازی سازی رایانه ای در قالب 72 واحد درسی و در مدت 4 ترم تحصیلی ارائه خواهد شد.

ایجاد اشتغال در بخش صنعت، تبدیل هنر صنعت بازی رایانه ای به یک فعالیت سود آور برای جامعه و تثبیت اقتدار فرهنگی ایران در راستای سند چشم انداز توسعه با توجه به پیشینه غنی فرهنگی اسلامی از اهداف اصلی راه اندازی این رشته گرایشهای جدید در سیستم آموزشی کشور است که تدوین سرفصل و برنامه های درسی آن با همکاری بنیاد ملی بازیهای رایانه ای صورت گرفته است.

بنیاد ملی بازی های رایانه ای برنامه های آموزشی خود را پیشتر با تاسیس انستیتو ملی بازی سازی به عنوان اولین مرکز تخصصی آموزش ساخت بازی در کشور، آغاز کرده بود.



به گزارش مهر، برنامه ریزی برای ارتقای رشته های تحصیلی یاد شده به سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد در دستور کار بنیاد ملی بازی های رایانه ای قرار دارد.