لابی یهود توانایی شکست مذاکرات 1+5 در بغداد را ندارد

محمدعلی بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که مذاکرات 1+5 در بغداد تابع چه شرایطی است، اظهار داشت: این مذاکرات پس از چندین مرحله مذاکره و به کار‌گیری‌تمام ابزار‌های فشار بر روی ایران اعم از تحریم اقتصادی، مالی، نفتی و تهدید‌های نظامی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه غرب به دنبال این بوده ایران از فعالیتهای هسته‌ای خود عقب‌نشینی کند و از چرخه سوخت و غنی‌سازی دست بردارد، اضافه کرد: اراده غربیها برای عقب‌نشینی ایران از فعالیتهای هسته‌ای با توجه به استفاده از تمام ابزار‌های فشار بر روی ایران با شکست مواجه شده است.

استاد‌یار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: همچنین اوضاع بین‌المللی و انتخاباتی که امروز در کشور‌هایی مانند اروپا و آمریکا در جریان است بیش از این اجازه نمی‌دهد که این کشو‌رها به صورت غیر دیپلماتیک مسئله هسته‌ای را دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تمام این شرایط مصلحت بوده که این مرحله از مذاکرات در بغداد برگزار شود، ادامه داد: دیپلماسی بحث اعتماد‌سازی و اغنا است و کشور‌های غربی این روند را به صورت جدی عمل کنند و در راستای این موضوع گام‌های اساسی برداشته شود این بحران به نتیجه می‌رسد.

بصیری با اشاره به اینکه اما انتظار نمی‌رود که تمام گفتار‌ها و قول‌های غربی‌ها در مذاکرات 1+5 در بغداد به صورت کامل عملیاتی شود، تاکید کرد: لابی یهود دنبال این بوده که ایران از حق هسته‌ای به صورت کامل محروم شود و با ایران در بحث هسته‌ای همانند عراق برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه اما شرایط منطقه و بین‌الملل اجازه محقق شدن این خواسته لابی یهود را به آنها نمی‌دهد، افزود: توازن قدرت به ضرر آمریکا و اسرائیل در حال رقم خوردن است و لابی یهود نمی‌تواند مذاکرات 1+5 در بغداد را با شکست مواجه کند.

استاد‌یار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان تاکید کرد: محل مذاکرات 1+5 در بغداد از ابعاد مختلف برای ایران اهمیت دارد و دولت فعلی عراق با ایران یک دولت متحد بوده و جو مذاکرات برای میزبانی به نفع ایران است.

وی با اشاره به مناسب بودن هم‌زمانی زمان برگزاری این مذاکرات با سالروز آزاد‌سازی خرمشهر بیان داشت: تحولات منطقه به ضرر جبهه محافظه‌کار عربی است و دولت عراق مدافع تحولات بیداری اسلامی است و تمام این موارد به نفع جمهوری اسلامی ایران رقم می‌خورد.