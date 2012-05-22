همه ناگفته های یک حادثه/ کودکانی که قربانی بی مسئولیتی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نوگلانی که خنده بر لبانشان خشکید و قربانی بی مسئولیتی و سهل انگاری و منفعت طلبی تعدادی شدند که امروز همه مقصران به حاشیه رفته اند و پدر و مادرها را در این داغ به حال خود رها کرده اند.

شاید مدیرکل ارشاد استان زنجان که در اظهار نظری خطاب به خانواده های داغدار گفت "بیایید ببخشید و من حاضرم به خاطر هنرمندان به زندان بروم!" تنها فردی بود که حرفی در این خصوص زد و البته رئیس کل دادگستری استان نیز اولین دستگاهی بود که قاطعانه وارد عمل شد و دستگاه قضایی را مامور رسیدگی به پروند حادثه "خاله شادونه" کرد و به برخی مدعیان عدالت محوری یادآور شد که کودکانی که پرپر شدند عزیزانی بودند که هنوز هم مادرشان هر شب رختخواب آن را می اندازد و برای آنها لالایی می گوید. پدر بهاره شادمهر، کلید اتاق فرزندش را پنهان کرده تا مبادا همسرش به اتاق بهاره برود.

فروش بلیط بیش از ظرفیت سالن، نبود نظم در محل برگزاری برنامه، عدم وجود افرادی برای کنترل ورود و خروج از سالن، نبود پزشک متخصص در بیمارستان و حضور پرستاران در بیمارستان بوعلی خرمدره، آمبولانس های فاقد امکانات و تجهیزات لازم و جنازه کودکی که در زمان انتقال به پزشکی قانونی زنجان از آمبولانس خارج می شود. همه حرف ها و دردهای پدران و مادران قربانیان حادثه "خاله شادونه" است.

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و از همه مهمتر عدم برگزاری جلسه هماهنگی و شورای تامین توسط مسئولان شهرستان خرمدره، نکته ای است که احمد مهدوی نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس نهم بر آن تاکید دارد و خواستار روشن شدن دلیل این امر است.

"محمد شادمهر"، پدر "بهاره" جان‌باخته شش ساله که پس از انتقال به بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان فوت کرد در خصوص حوادث برنامه شادونه گفت: در حادثه خاله شادونه همه چیز فدای پول شد و مسئولان برگزاری برنامه، هیچ برنامه ریزی مناسب در خصوص آن نداشتند.

تنها چیزی که تسلی خاطر والدین را فراهم می‌کند رسیدگی به پرونده تشکیل شده است

شادمهر افزود: متأسفانه ناهماهنگی بین‌بخشی و بی‌توجهی مسئولان امر، باعث بروز این فاجعه شد و تنها چیزی که تسلی خاطر والدین را فراهم می‌کند رسیدگی به پرونده تشکیل شده است و خواسته ما برخورد شدید و قاطع عاملین است.

وی با انتقاد شدید از عملکرد مسئولان فرمانداری شهرستان خرمدره در خصوص روند صدور مجوز و نحوه برگزاری برنامه افزود: در این حادثه مقصر اصلی صادرکنندگان مجوز هستند که بدون توجه به سابقه فرد مجوز برپایی جشن را صادر کرده و به هیچ عنوان نظارتی بر نحوه برگزاری مراسم نداشتند.

شادمهر، فرماندار خرمدره و شادونه را مقصر این قضیه اعلام کرد و افزود: باید تدابیر لازم برای برگزاری برنامه "خاله شادونه" از سوی فرمانداری شهرستان صورت می گرفت.

به گفته شادمهر، خانم ملیکا زارعی "خاله شادونه" که همیشه برنامه های را اجرا می کنند باید به حضور اکیپ کامل از پزشک و انتظامات و .. در این برنامه تاکید کرده و با مشاهده نبود چنین امکانات و نیروهای در برنامه از اجرای برنامه و ورود به سالن خودداری می کرد.

وی همچنین از عدم وجود دکتر در بیمارستان بوعلی ابهر و نبود آمبولانس مناسب برای انتقال فرزندش گلایه کرد و افزود: برای انتقال فرزندم به شهر زنجان، آمبولانسی به من دادند که فاقد تجهیزات لازم بود و فردی که همراهم بود دکتر نبود و اصلا سررشته ای از پزشکی نداشت و تنها یک آمپول به فرزندم داد که تا زنجان قطره قطره به او تزریق کنم.

با بیان اینکه بعد از بروز حادثه، امکاناتی در اختیار نداشتیم که کودکان را به بیمارستان مجهز منتقل کنیم، افزود: بعد از اعزام آمبولانس به محل، مشاهده کردیم که این آمبولانس امکانات لازم را ندارد و پزشکی نیز حاضر نبود که به وضعیت افرادی همچون "بهاره" که دچار مشکل شده بودند، رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه چرا بودجه‌ای برای خرید آمبولانس برای شهرستان‌ها اختصاص نمی‌دهند، افزود: به همه ابهامات خانواده‌های داغ‌دار باید پاسخ داده شود.

شادمهر با اشاره به نبود پزشک متخصص در بیمارستان بوعلی خرم‌دره افزود: در حالی که بهاره تنفس داشت، اما به این بهانه اینکه که روز تعطیل است و پزشک ساعت 9 شیفت دارد، جان خود را از دست داد و این موضوع برای ما اصلاً قابل قبول نیست.

این پدر عزادار، با انتقاد از عملکرد مسئولان استانی و حتی کشور برای عدم ابراز تاسف از وقوع این حادثه گفت: متاسفانه در خارج از ایران اگر زنی یا بچه ای به دلیل بی توجهی مسئولی بمیرد موج پیام های تسلیت سرازیر می شود و حتی اینها در داخل کشور یک تسلیت هم نگفتند و شبکه های ایرانی بعد از رسانه های خارجی، خبر را پخش کردند.

شادمهر در ادامه با استناد به مشاهدات همسرش از روز حادثه ادامه داد: فروش بلیت بیش از حد ظرفیت سالن و حتی تا زمانی که خاله شادونه برنامه را تمام کرد، جای سئوال است که هیچ پاسخی برای آن پیدا نمی کنیم و نمی‌دانیم با چه منطق و مجوزی این کار انجام شده و کسی نیز مخالفتی با این موضوع نداشته و اعتراضی نکرده است.

در زمان برگزاری جشن هیچ گونه نظمی در سالن وجود نداشت

وی با بیان اینکه در زمان برگزاری جشن هیچ گونه نظمی در سالن وجود نداشت، افزود: حتی امکان داشت به دلیل عدم وجود نظم و کنترل در سالن کسی بمبی در سالن جاسازی کند یا ماده محترقه ای بندازد و آن موقع جواب مسئولان چه بود.

شادمهر که می خواهد ساختمان محل سکونتش را ترک کند و ساختمان را به اسم فرزندش نامگذاری کند، ادامه داد: فرماندار در دیدار با خانواده‌های داغ‌دار عنوان کرد که مدیریت سالن با شخص دیگری بود اما جای تأسف است که به این نکته توجه نمی‌شود که پس از صدور مجوز نظارت تمام مسئولیت با صادر کنندگان مجوز است.

این پدر داغ‌دار به فروش بلیت بیش از حد ظرفیت اشاره کرد و یادآور شد: چرا قبل از بروز فاجعه کسی کاری نکرد، در حالی که مادران حاضر در سالن عنوان می‌کنند که در زمان برگزاری مراسم مشخص بود مشکلی در کار است.

وی نبود عوامل نیروی انتظامی در سالن را در زمان بروز حادثه نیز مؤثر دانست و گفت: فرماندهان نیروی انتظامی عنوان می‌کنند که آن‌ها مسئول نظم سالن نبودند و مقرر بود امنیت بیرون از محل جشن را تأمین کنند.

فرزند من به علت نبود امکانات جان خود را از دست داد

شادمهر با تأکید بر اینکه مرگ هر کودک یعنی از بین رفتن سرمایه ملی افزود: فرزند من به علت نبود امکانات جان خود را از دست داد و کسی در این زمینه پاسخگو نیست.

در این میان پدر بهار شادمهر به نقل از دایی نگار صالحی کودک هفت ساله هیدجی که در محل حادثه کشته شده گفت: وقتی در مسیر حرکت به سمت زنجان و انتقال جسد به پزشکی قانونی بودیم به آمبولانس دستور داده شد نمی تواند از محدوده خارج شود و باید به خرمدره برگردد و جسد نگار را در وسط جاده رها کردند و از هیدج آمبولانس گرفتند و به زنجان انتقال دادند.

همچنین والدین "نگار صالحی" و "مهدی مولایی" با تاکید بر برخورد با مسببان این حادثه، خواستار تعجیل در رسیدگی به پرونده شدند.

در عین حال رئیس کل دادگستری استان زنجان اظهار بی اطلاعی برخی ازمسئولان شهرستان خرم دره از اجرای برنامه خاله شادونه در این شهرخرم دره را توجیه پذیر ندانست.

جعفر گلمحمدی از رخداد اخیردر خرم دره به عنوان واقعه فوق العاده تلخ نام برد و گفت: چطور ممکن است مسئولی ازاین همه تبلیغات برای اجرای این برنامه در خرم دره اظهار بی اطلاعی کند؟

جعفر گل محمدی افزود: تحقیقات از این رویداد ناگوار شروع و مدیر اجرایی برنامه خاله شادونه با قرار وثیقه بازداشت شده است.

واقعه تلخ خرم دره حاصل قصور و بی مبالاتی برخی مسئولان محلی و دست اندرکاران است

رئیس کل دادگستری کل استان زنجان واقعه تلخ خرم دره را حاصل قصور، تقصیر و بی مبالاتی برخی از مسئولان محلی و دست اندرکاران این برنامه اعلام کرد و افزود: ما در این پرونده عوامل اجرایی و مسئولان نهاد و اداره هایی که از اجرای این برنامه آگاهی داشتند یا باید مطلع می شدند را مسئول این حادثه می دانیم.

گل محمدی با بیان اینکه همکاران دادگستری هیچ نقشی در پیشگیری، صدور مجوز و کنترل این برنامه نداشته اند، افزود: به مسئولان قضایی شهرستان خرم دره ابلاغ شده است تا با در نظر گرفتن همه جوانب با هر فرد یا افرادی که دراین برنامه مسئولیتی داشته است در حد قصور و تقصیر برخورد قانونی کنند.

وی با ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان خرم دره ای گفت: متاسفانه در پایان برنامه خاله شادونه 3کودک فوت و 6 نفر دیگر مصدوم شدند.

برنامه "خاله شادونه" زنگ خطری بود برای مسئولان که برای برگزاری مراسم های جشن و سایر مراسما ها تدابیر خاص بیانیشند و امروز بهاره، مهدی و نگار در حالی زودتر از موعدهقربانی بی مسئولیتی و منفعت طلبی تعدادی شده اند که حقشان زندگی و آینده ای بهتر و برتر بود.

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گزارش: رحیم مقدمی

عکس: فاطمه هاشم نژاد