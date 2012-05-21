به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه به همراه کارنامه کلیه داوطلبان سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی پزشکی بالینی منتشر شد.

این آزمون در 31 فروردین ماه سال 91 با رقابت حدود 15 هزار داوطلب برگزار شد.

داوطلبان واجد شرایط باید با استفاده از راهنمای انتخاب رشته – محل و با در نظر گرفتن مندرجات کارنامه اولیه و راهنمای ثبت نام جهت شرکت در آزمون و همچنین رعایت کلیه مقررات مرتبط با سهمیه تائید شده از ساعت 14 امروز دوشنبه 1 خرداد تا ساعت 24 روز چهارشنبه 3 خرداد نسبت به تکمیل فرم اینترنتی انتخاب رشته – محل اقدام کنند.

داوطلبان دستیاری در تکمیل فرم انتخاب رشته – محل دقت کافی داشته باشند. پس از ارسال اطلاعات امکان تغییر یا تبدیل و ویرایش فرم وجود ندارد.

مهلت اعلام شده قابل تمدید نبوده و عدم تکمیل فرم انتخاب رشته – محل به منزله انصرف از شرکت در مراحل پذیرش دستیار تخصصی این دوره است.

به گزارش مهر، سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی با حضور حدود 15 هزار داوطلب در روز پنجشنبه 31 فروردین ماه 91 در 18 شهر برگزار شد و به گفته دکتر ضیایی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی نتایج نهایی دهه اول تیرماه اعلام می شود.