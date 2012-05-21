پرداخت زکات در مدارس الگوسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینیان صبح دوشنبه در شورای فرهنگ عمومی شهرستان افزود: فرهنگسازی برای زکات باید با سعی و تلاش همه ادارات و نهادها بخصوص اداره آموزش و پرورش انجام بگیرد و اصل این کار باید درمدارس الگو سازی شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان در زمینه منشور قرآنی اظهار داشت: ادارات و نهادها به این امر مهم نگاه ویژه ای داشته باشند، زیرا قرآن نجات دهنده بشریت به سوی سعادت ابدی است.



حجت الاسلام حسینیان، همچنین درخصوص اهمیت امر به معروف ونهی از منکر اظهار داشت: با وجود هجمه عظیم تبلیغات دشمنان اسلام درحوزه بی بندوباری ، باید تمامی دستگاههای ذیربط باتمام توانایی خود وارد این مقوله شده وبخش های زیرمجموعه خود راهم دخیل کنند.

سید فاضل دهنوی فرماندار آزادشهر نیز از آموزش و پرورش خواست تا با آموزش دانش آموزان در مقوله برکات و ثمرات پرداخت زکات و ارزش فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بطور جدی وارد شده تا در آینده این مبحث به جزئی از فرهنگ جامعه تبدیل شود.

وی با اشاره به ساختار آموزشی در باب آموزش قرآن عنوان کرد: قبلا درس آموزش قرآن از سال چهارم ابتدایی شروع می شد اما با سعی و تلاش مدیران گرامی هم اکنون درس آموزش قرآن مجید از سال اول ابتدایی شروع می شود که جای تقدیر و تشکر دارد.