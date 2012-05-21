آغاز نقل و انتقالات دانشگاه آزاد از 15خرداد/ جزئیات شرط معدل

محمود رضا اسفندیار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش از این نقل و انتقالات دانشجویی بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات صورت می گرفت، به تشریح برخی جزئیات جدید بخشنامه ویژه نقل و انتقالات دانشجویان در دانشگاه آزاد پرداخت و اعلام کرد که این بخشنامه برای 2 ترم تحصیلی آینده صادر شده و تنها یک بار برای دانشجویان فعلی اجرا می شود.

شرایط معدل برای انتقال

به گفته معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی دانشجویان فعلی شاغل به تحصیل در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه می توانند با شرط موافقت واحدهای مبدا و مقصد به محل سکونت خود به جز تهران منتقل شوند و فعلاً در تهران امکان این انتقال به علت نداشتن ظرفیت وجود ندارد.

وی درباره معدل لازم برای کسب شرایط انتقال اظهار داشت: اگر دانشجو معدل بالاتر از 17 کسب کند میهمانی به انتقال تبدیل می شود و اگر معدل دانشجوی دختر کمتر از 17 و بیشتر از 15 باشد، می تواند با حفظ این معدل میهمانی را تمدید کند و تا پایان دوره تحصیلی میهمانی دائم را با حفظ همین معدل داشته باشد، اما در صورتیکه دانشجویان پسر معدلی کمتر از 17 کسب کنند باید به واحد مبدا خود برگردند.

علت تنها یک بار اجرا شدن بخشنامه

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به پرسش مهر درباره علت اجرا شدن تنها یک بار این بخشنامه در دانشگاه آزاد تاکید کرد: دانشجویانی که در کنکور کارشناسی ارشد 91 شرکت کرده اند و یا در کنکور سراسری سال جاری این دانشگاه شرکت می کنند، بر اساس ظرفیتی که در دانشگاه ایجاد شده می توانند در محل سکونت خود یا نزدیکترین واحد به محل سکونتشان تحصیل کنند.

اسفندیار با بیان اینکه اگر قرار باشد این بخشنامه همیشه اجرا شود دانشگاه آزاد آسیب خواهد دید، با ذکر مثالی اظهار داشت: اگر دانشجویی قصد تحصیل در رشته خوبی دارد و پذیرفته نمی شود ممکن است یک شهر دیگر را انتخاب کند و از این بخشنامه استفاده می کند که نزد خانواده خود می رود، در حالیکه دانشجویان باید دقت کنند زیرا همه واحدهای دانشگاه آزاد که تراز پایین تری نیاز دارند نیز باید بتواند خود را اداره کنند.

به گفته این مقام مسئول دانشگاه آزاد اسلامی، به خاطر وسعت دانشگاه آزاد در کل کشور دانشجویان با کمترین فاصله می توانند به رشته مورد نظر خود دست یابند، این بخشنامه همه دغدغه های دانشجویان را پوشش می دهد و دانشجویان باید در این انتقال اولویت خود را در نظر بگیرند.

برقرار بودن آیین نامه پیشین نقل و انتقال

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با بیان اینکه آیین نامه نقل و انتقالات قبلی برقرار است و اگر دانشجوی دختر ازدواج کند یا بستگان درجه یک دانشجویی فوت کنند، امکان انتقال این دانشجویان به محل سکونتشان وجود دارد.

استقبال 200 تا 300 هزاری از نقل و انتقالات

اسفندیار در ادامه گفتگوی خود با مهر پیش بینی کرد که بین 200 تا 300 هزار دانشجوی دانشگاه آزاد در کل کشور جابه‌جا شوند که فشار بسیار زیادی را به دانشگاه آزاد وارد می کند اما دانشگاه استقبال می کند که دغدغه خانواده ها را با این بخشنامه پوشش می دهد.

نحوه ارسال درخواست

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه به ساز و کار انتقالات و نحوه ثبت درخواست دانشجویان اشاره کرد و گفت: دانشجویان برای انتقال لازم است ابتدا رضایت واحد مبدا را کسب کنند و این واحد باید درخواست آنان را امضا کند. بعد از تایید درخواست، از طریق سایت نقل و انتقالات دانشجویی که در اختیار حوزه دانشجویی همان واحد قرار دارد، دانشجو می تواند تقاضای خود را به وسیله کارمندان حوزه دانشجویی ثبت کنند و این سایت در اختیار دانشجویان قرار ندارد.

وی تاکید کرد که از واحدها خواسته شده تا حداکثر مساعدت خود را با موافقت با انتقال دانشجویان داشته باشد.

عدم حضور دانشجویان در سازمان مرکزی

اسفندیار به دانشجویان خاطر نشان کرد که هنگام ثبت درخواست به هیچ وجه به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد مراجعه نکنند زیرا ستادهایی در هر منطقه دانشگاه آزاد برای پاسخگویی به سوالات دانشجویان و شکایات احتمالی آنان پیش بینی شده که باید در همان منطقه حل و فصل شود.