مجید ملامحمدی، نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تحقیق و نگارش آثاری که درباره امام هادی (ع) داشته است، گفت:‌ کتاب «آواز مرغ باران» یک رمان بود، با فصل‌های به هم پیوسته که مخاطبانش نوجوانان و عموم مردم بودند. این کتاب را انتشارات قدیانی منتشر کرد. کتاب دیگر هم توسط انتشارات مدرسه چاپ شد و شامل داستان‌های کوتاهی درباره شخصیت امام هادی (ع)‌ بود. این ناشر یک مجموعه کتاب داستان درباره چهارده معصوم منتشر کرد که نوشتن کتاب مربوط به امام هادی (ع) با نام «مهربان دوازدهم» به من واگذار شد.

وی افزود: هنگامی که برای نوشتن این دو کتاب تحقیق می‌کردم، متوجه شدم در این زمینه منابع خوب و معتبری وجود دارد. خوشبختانه منابع شیعی دسته اول و خوبی در باره امام دهم یا معصوم دوازدهم وجود دارد و نویسندگان از نظر منابع و مواخذ مشکلی در این زمینه نخواهند داشت. با وجود منابع عربی متعدد، ما منابع فارسی خوبی هم در این باره داریم که قابل دسترسی هستند.

این نویسنده درباره علت غلبه کتاب‌های مربوط به پنج ذات مقدس نسبت به دیگر کتاب‌های داستانی که درباره ائمه اطهار (ع) نوشته می‌شود، گفت: درباره پنج تن قطعا منابع و کتاب‌هایی بیشتری وجود دارد. حتی در مسائل فقهی و اخلاقی هم قال‌الصادق و قال‌الباقر زیاد به چشم می‌خورد. باید زمانه امامان را هم در نظر داشت. به عنوان مثال در زمان امام صادق (ع) و امام باقر (ع) آزادی بیشتری نسبت به زمانه امامانی چون امام هادی (ع) و امام عسکری (ع) وجود دارد و دانشمندان و ناقلان حدیث، بیشتر با امامان در ارتباط و رفت و آمد بودند.

ملامحمدی گفت: امامان دهم و یازدهم زندگی بسیار سختی داشتند و معروف به امامین عسگریین هستند چون بیشتر عمر خود را در زندان گذراندند. ارتباط مردم هم با این امامان کمتر بود و احادیث کمتری نسبت به دیگر امامان از آ‌ن‌ها نقل شده است. اما این‌گونه هم نیست که از این امامانمان اطلاعی نداشته باشیم و سخنی از آن‌ها نقل نشده باشد. دوران این دو امام هم پربار بوده است اما به عنوان مثال در مقایسه با امامی چون امام رضا (ع) منابع مربوط به آن‌ها کمتر است.

نویسنده کتاب «عسل مجانی و هفت قصه دیگر» افزود: من چون با منابع تاریخی و دینی آشنایی داشتم، در نوشتن کتاب‌هایم درباره امام هادی (ع) مشکلی نداشتم، ولی بسیاری از نویسندگان هستند که با منابع آشنایی ندارند. چه خوب است که محققین به صورت مختصر و مفید منابع دسته اول را به نویسندگان معرفی کنند تا مولفان آثار داستانی بتوانند آثار خوبی در این زمینه عرضه کنند. البته طی سال‌های گذشته کارهای فاخری در این زمینه تولید شده ولی کافی نیستند. نویسنده‌های کودک و نوجوان کشورمان هم بسیار رغبت دارند تا در این حوزه قلم به دست بگیرند. منابع خوبی درباره امامان وجود دارد که اگر محققین بتوانند آن‌ها را طبقه‌بندی کرده و در اختیار نویسندگان قرار بدهند.

وی گفت: نویسندگان باید بتوانند با فراغ بال در این زمینه بنویسند تا کارهای جدیدتری نوشته شود و خلاقیت نویسندگانمان در این حوزه تقویت شود. نگاه از زاویه‌ای تازه به زندگی امامان، چیزی است که امروز به آن نیاز داریم البته تخیل و ورود خلاقیت به داستان‌نویسی در این زمینه باید در چارچوب اعتقادات باشد و نباید قول و عمل معصوم را در داستان تغییر بدهیم.