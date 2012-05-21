سه هزار دانشجو در پیام نور کردستان فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مرادی شامگاه روز گذشته در سی و چهارمین جلسه شورای آموزشی مراکز و واحدهای تابعه پیام نور کردستان که به میزبانی مرکز مریوان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه پیام نور به لحاظ تعداد دانشجویان بزرگ ترین دانشگاه استان کردستان به شمار می آید و 72عضو علمی و بیش از هزار و 200 استاد مدعو در 92 رشته و گرایش در مراکز و واحدهای تابعه این دانشگاه به بیش از 23 هزار دانشجو خدمت‌ رسانی می ‌کنند.

وی افزود: از این تعداد دانشجو بیش از دو هزار و 500 نفر در نیمسال دوم تحصیلی 90- 91 ثبت نام کرده اند و در آزمون های پایان ترم مجاز به شرکت هستند.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان کردستان بیان کرد: امتحانات پایان ترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91 از 20 خرداد ماه تا 18 تیرماه سال جاری در همه مراکز و واحدهای تابعه پیام نور استان برگزار می شود و در این راستا تمهیدات لازم از لحاظ امکانات و نیروی انسانی فراهم شده است.

مرادی اعلام کرد: به دلیل کیفیت ارائه خدمات آموزشی و مباحث علمی در دانشگاه پیام نور، به روز بودن و غنی بودن منابع درسی ارائه شده شاهد رضایت اکثر دانشجویان و خانواده‌های آنان از خدمات آموزشی ارائه شده در این دانشگاه هستیم و در حال حاضر از 23 هزار دانشجوی شاغل در مراکز و واحدهای تابعه پیام نور استان 60 درصد را دختران و 40 درصد را پسران دانشجو تشکیل می دهند.

وی با اشاره به فارغ التحصیل شدن بیش از سه هزار دانشجو در نیمسال اول تحصیلی سال 90-91، افزود: پیام نور تنها دانشگاهی است که تمامی سرفصل‌‌های درسی وزارت علوم را رعایت می ‌کند و به دلیل کیفیت بالای خدمات آموزشی و علمی ارائه شده در مراکز و واحدهای تابعه پیام نور شاهد موفقیت گسترده فارغ‌ التحصیلان این دانشگاه نسبت به فارغ ‌‌التحصیلان دیگر دانشگاه ‌‌ها و مراکز آموزش عالی در آزمون‌ های استخدامی و فعالیت ‌های فرهنگی و اجتماعی هستیم.

مرادی اظهار داشت: یکی دیگر از موفقیت های دانشگاه پیام نور در استان کردستان این است که همه دانشجویان این دانشگاه بومی هستند و توانسته است در برقراری عدالت آموزشی و گسترش خدمات آموزش عالی در کردستان نقش به سزایی را ایفا کند.

وی افزود: به منظور ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در ترم های تحصیلی آینده 30 عضو هیئت علمی جدید در رشته های مختلف و در مراکز و واحدهای تابعه پیام نور استان جذب می شوند.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان کردستان اظهار داشت: در رشته های الهیات، حسابداری، عمران، برق، هنر، روانشاسی، علوم تربیتی، کامپیوتر، حقوق و شهرسازی دو نفر عضو هیئت علمی، در رشته مدیریت سه نفر و در رشته های علوم اجتماعی، باستان شناسی، ادبیات انگلیسی، مکانیک، علوم اقتصادی و تربیت بدنی نیز یک نفر عضو علمی جذب می شود.

مرادی افزود: به منظور ارتقای خدمات آموزشی در مقاطع بالاتر نیز درخواست ایجاد رشته های مشاوره و جغرافیای شهری در مقطع کارشناسی ارشد برای مرکز مریوان و رشته های ریاضی، بیوشیمی، مدیریت دولتی و جغرافیای شهری در مقطع کارشناسی ارشد برای مرکز سنندج به سازمان مرکزی پیام نور ارائه شده است.