فضای مطالعاتی در اردبیل به 2.7 مترمربع افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین صبح دوشنبه در جلسه برنامه ریزی و توسعه کتابخانه های عمومی استان افزود: طی چند سال اخیر به ویژه در طول فعالیت دولت نهم و دهم افزایش چشمگیر در توسعه فضاهای کتابخانه ای به وجود آمده است.

وی افتتاح کتابخانه عمومی پیامبر اعظم تازه کند، امام صادق قره قباغ و امام رضا (ع) پارس آباد و همچنین راه اندازی کتابخانه مرکزی اردبیل با مساحت بالغ بر 10 هزار متر مربع و کتابخانه امام علی (ع) اردبیل را از طرحهای مهم کتابخانه ای برشمرد که طی سالهای اخیر مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان افزود: با بهره برداری از این طرحها فضای مطالعاتی استان اردبیل از 2.2 دهم مترمربع برای هر نفر به 2.7 دهم مترمربع افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هفت باب کتابخانه روستایی از محل ارتقاء شاخصهای فرهنگی سفر هیئت دولت به استان در روستاهای استان در حال احداث است، یادآور شد: علاوه بر این بیش از چهار باب کتابخانه مرکزی و دو باب کتابخانه روستایی دیگر از محل اعتبارات استانی با پیشرفت فیزیکی 35 در صد ساخته می شود.

به اعتقاد وی با تکمیل این پروژه ها فضای کتابخانه ای و مطالعاتی این استان برای هر 100 نفر به سه مترمربع خواهد رسید.

وی در عین حال تصریح کرد: با وجود توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها هنوز فاصله زیادی در جهت رسیدن به استانداردهای جهانی در تمامی شاخصها وجود دارد و تحقق این مهم با مشارکت عمومی مردم و دولت میسر خواهد شد.

