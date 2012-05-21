عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تکمیل و بهره برداری این واحدها، برای تعداد سه هزار و 500 نفر، ایجاد اشتغال شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: برای به بهره برداری رسیدن این واحدها در سال گذشته دو هزار و 5 میلیارد ریال در شهرکهـا و نواحی صنعتی استان سرمایه گذاری شده است.

وفایی نژاد افزود: این واحدهای تولیـدی و صنعتی در زمینه های صنایع غذایی، سلولزی، کانی غیر فلزی، شیمیایی، برق و الکترونیک فعالیت می کنند.

وی بیان داشت: جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در مازندران، از جمله مهمترین برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی در سال جاری است.

وفایی نژاد تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبـری به سال تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شد، تلاشگران عرصه صنعت باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های موجود برای شکوفایی شهرکها و نواحی صنعتی و ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات تولیدی جهت حضور هرچه بهتر در بازارهای داخلی و بین المللی استفاده کنند.





