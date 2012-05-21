کسب رتبه اول مسکن مهر اردکان تکذیب شد/ پروژه ای که ندرخشید

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست رسانه ای که طی روزهای اخیر توسط روابط عمومی استانداری یزد با معاون عمرانی استاندار و مدیران کل حوزه مسکن و راه سازی برگزار شد، خبرنگار مهر علت برتری مسکن مهر اردکان در استان یزد به رغم تمام نقایص در جانمایی، نقشه ساختمان ها، کمبود زیرساختها و ... را مطرح کرد اما مدیران حاضر در این نشست کسب این رتبه توسط اردکان را تکذیب کردند.

طی سفرهای شهرستانی که از سوی روابط عمومی استانداری یزد ترتیب داده شد،‌ خبرنگاران استان یزد از پروژه های مسکن مهر تمامی 11 شهرستان استان یزد بازدید کردند و گرچه برخی پروژه ها به واقع همچون نگینی در سطح شهر می درخشید اما برخی پروژه ها نیز از لحاظ مختلف دارای معایب بسیاری بود و نه تنها ندرخشید بلکه به اعتقاد برخی،‌ نقطه تاریکی در پروژه مسکن مهر استان یزد بود.

خبرنگاران که خود در این سفرها تجربه بسیاری از واحدهای مسکونی مهر کسب کرده اند، در بازدید از مسکن مهر اردکان سئوالات متعددی از فرماندار این شهرستان و متولیان مسکن مهر آن طرح کردند و گرچه برخی از این جوابها تا حدی قانع کننده بود اما چیزی از نقص آن نمی کاست.

در این بازدید توجه همه خبرنگاران به نقشه واحدهای مسکن مهر اردکان جلب شده بود زیرا به شدت دچار نقص بود.

از جمله این نقایص می توان به حیاط بزرگ در عین حال آشپزخانه بسیار کوچک و اتاق خوابی با دربهای غیرمتعارف و در بخش بالایی ساختمان با حدود شش تا هفت پله اشاره کرد.

کمد دیواری این واحدها نیز توجه خبرنگاران را به خود جلب کرده بود زیرا عرض آن حدود 40 تا 50 سانتیمتر بود و به زحمت می شد لباس در آن آویخت چه رسد به اینکه از این کمدها بتوان برای مصارف دیگر استفاده کرد.

یکی از مسئولان اردکانی نیز خود در آن بازدید به طور محرمانه به خبرنگاران اعلام کرد که بسیاری از مردم با بازدید از این پروژه ها، پولهای خود را پس گرفته و اعلام انصراف کرده اند.

جانمایی این پروژه نیز مشکلات بسیاری داشت از یک سو پروژه مسکن مهر در جوار شهرک افاغنه اردکان و از سوی دیگر در نزدیکی مجتمع دامداریهای این شهرستان قرار داشت.

فاصله طولانی مسکن مهر اردکان از مرکز شهر نیز از مواردی بود که برای خبرنگاران سئوال برانگیز بود زیرا شهرستان اردکان یکی از وسیع ترین شهرستانهای استان یزد به شمار می رود و چنین جانمایی در خور این شهرستان نبود.

همه این نقایص در حالی از زیر چشم خبرنگاران رد شد و همکاران رسانه ای تلاش کردند به قول عده ای به سیاه نمایی نپردازند که چندی بعد از این سفرها و درست در آبان ماه سال 90، خبری از کسب رتبه نخست اردکان در پروژه مسکن مهر رسانه ای شد.

این خبر برای خبرنگارانی که از تمام پروژه های مسکن مهر استان یزد بازدید کرده بودند تعجب برانگیز بود زیرا برخی پروژه ها از جمله تفت، یزد، طبس و .... بسیار خوب به مرحله اجرا درآمده بود اما رتبه نخست دقیقا به پروژه ای اختصاص یافت که خبرنگاران به اتفاق منتقد نحوه جانمایی و نحوه ساخت این پروژه بودند.

اما باز هم بر این امر سرپوش گذاشته شد تا اینکه طی روزهای اخیر معاون عمرانی استاندار یزد و مدیران کل حوزه مسکن و شهرسازی با خبرنگاران نشستی برگزار کردند و این امر از سوی خبرنگار مهر در استان یزد پیگیری شد.

اما معاون عمرانی استاندار یزد از این امر اظهار بی اطلاعی کرد و رضا یادگاری، قائم مقام مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز کسب این رتبه را تکذیب کرد.

وی افزود: معرفی مسکن مهر اردکان به عنوان برترین پروژه مسکن مهر در این شهرستان توسط استانداری و حوزه های مسکن و راه سازی استان صورت نگرفته است.

این تکذیب در حالی صورت گرفت همه خبرنگاران از درج این خبر در رسانه های خود خبر دادند.

اما از دیگر مواردی که در این نشست مطرح شد، علت و چرایی تفاوت آورده های اعضای تعاونی های مسکن مهر بود.

یادگاری در این زمینه نیز به خبرنگاران گفت: تفاوت در شاخص های ساخت،‌ متراژ اراضی، انفرادی یا آپارتمانی بودن ساختمان ها و ... از دلایل تفاوت آورده های اعضا بوده است.

وی ادامه داد: آورده های اعضا در مناطق مختلف استان یزد از 7.5 میلیون تا 20 میلیون تومان متفاوت بوده است.

یادگاری عنوان کرد: در برخی مناطق متراژ واحدهای مسکن مهر به 150 متر نیز می رسد.

اما استان یزد همچون سایر مناطق کشور اکنون به کارگاه ساختمانی تبدیل شده و در همه نقاط آن مسکن مهر در حال احداث است و به رغم اینکه تاکنون بیش از 10 هزار واحد تحویل متقاضیان شده است، هنوز هم بیش از 11 هزار و 600 واحد مسکونی مهر در استان یزد در دست احداث است که تا نیمه اول سال 92 به تدریج به متقاضیان آن واگذار می شود.

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گزارش: نیره شفیعی پور