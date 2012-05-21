حنیف عمران زاده در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت استقلال را برای دیدار با سپاهان بسیار عالی توصیف کرد و افزود: در روزهای گذشته تمرینات بسیار شادابی را پشت سر گذاشتیم و با توجه به حضور تمامی بازیکنانمان برای این دیدار می خواهیم با یک تیم قوی و پرقدرت به مصاف سپاهان برویم.

عمران زاده سپاهان را یک حریف بسیار باتجربه و خوب دانست و افزود: سپاهانی ها با توجه به نتایج بسیار خوبی که در این چند وقت کسب کرده اند و با علم به اینکه در شهر خود پا به مصاف ما خواهند گذاشت تنها به پیروزی مقابل ما فکر می کنند و می خواهند با شکست ما به دور بعد صعود کنند.



مدافع استقلال تاکید کرد: ما شرایط بسیار خوبی داریم و می خواهیم با ارائه بازی منطقی و هجومی و به دور از بازی احساسی پیروزی را در اصفهان به دست آورده و به دور بعد صعود کنیم.



عمران زاده ناراحتی خود را از حذف یک تیم ایرانی در این دوره پنهان نکرد و گفت: از اینکه یکی از دو تیم ایرانی حذف خواهد شد بسیار ناراحت هستم اگر ما بدشانس نبودیم و در دیدار مقابل الجزیره شکست نمی خوردیم الان سرگروه بودیم و به مصاف سپاهان نمی رفتیم.



وی ادامه داد: اما جذابیت فوتبال در این مسائل خلاصه می شود و علیرغم میل باطنی همه فوتبال دوستان ایرانی یک تیم ایرانی باید از گردونه رقابتها کنار برود.

