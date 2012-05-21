  1. ورزش
۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶

عمران زاده در گفتگو با مهر:

استقلال برای رویارویی با سپاهان آماده است/ متاسفم که یک ایرانی حذف می‌شود

استقلال برای رویارویی با سپاهان آماده است/ متاسفم که یک ایرانی حذف می‌شود

مدافع تیم فوتبال استقلال از اینکه یکی از دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا حذف می شود ابراز تاسف کرد.

حنیف عمران زاده در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت استقلال را برای دیدار با سپاهان بسیار عالی توصیف کرد و افزود: در روزهای گذشته تمرینات بسیار شادابی را پشت سر گذاشتیم و با توجه به حضور تمامی بازیکنانمان برای این دیدار می خواهیم با یک تیم قوی و پرقدرت به مصاف سپاهان برویم.

عمران زاده سپاهان را یک حریف بسیار باتجربه و خوب دانست و افزود: سپاهانی ها با توجه به نتایج بسیار خوبی که در این چند وقت کسب کرده اند و با علم به اینکه در شهر خود پا به مصاف ما خواهند گذاشت تنها به پیروزی مقابل ما فکر می کنند و می خواهند با شکست ما به دور بعد صعود کنند.
 
مدافع استقلال تاکید کرد: ما شرایط بسیار خوبی داریم و می خواهیم با ارائه بازی منطقی و هجومی و به دور از بازی احساسی پیروزی را در اصفهان به دست آورده و به دور بعد صعود کنیم.
 
عمران زاده ناراحتی خود را از حذف یک تیم ایرانی در این دوره پنهان نکرد و گفت: از اینکه یکی از دو تیم ایرانی حذف خواهد شد بسیار ناراحت هستم اگر ما بدشانس نبودیم و در دیدار مقابل الجزیره شکست نمی خوردیم الان سرگروه بودیم و به مصاف سپاهان نمی رفتیم.
 
وی ادامه داد: اما جذابیت فوتبال در این مسائل خلاصه می شود و علیرغم میل باطنی همه فوتبال دوستان ایرانی یک تیم ایرانی باید از گردونه رقابتها کنار برود.
دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 20:30 روز سه شنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1607643

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