به گزارش خبرنگار مهر، استرس، اضطراب، دلهره، افسردگی و منزوی بودن و هزاران هزار رفتار و حرکت و علامتی که هر روز با شدت بیشتری بر جمع خانواده مشاهده می‌شود، اما آنقدر این مسائل عادی شده که هیچگاه به ذهن عامه مردم هم خطور نمی‌کند که به جستجوی دلیل این علائم بگردند و همین مسئله سبب که هر روز افراد از یکدیگر دور بشوند بدون اینکه ذره‌ای احساس شود.

بسیاری از خانواده‌های ایرانی از نظر روابط بین فردی حال ما بین زن و شوهر یا فرزندان و والدین یا همسران با یکدیگر به نوعی در تزلزل قرار دارند.

نهاد خانواده در ایران از نظر میزان تأثیرگذاری بر فرزندان هنوز نهاد قدرتمند و با نفوذی است و تحقیقات زیادی این مسئله را نشان می‌دهند.

پژوهشگران اصفهانی دریافتند که خانواده بر تعیین هویت ملی جوانان تأثیر به سزایی دارد و یک پژوهشگر به نام آزاد ارمکی دریافت که با توجه به آمار، از میان سه نسل مورد مطالعه، نسل سوم برای همدلی و صحبت درباره مشکلات و مسایل خود، نزد مادر خود می‌رود و این در حالیکه برخی دیگر از پژوهش‌ها بیانگر این است که خانواده بر عملکرد و میزان موفقیت تحصیلی فرزندان اثر تعیین کننده دارد.

عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان اصفهان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: روابط خانوادگی نزدیک و حمایت کننده به مثابه نوعی ذخیره و سرمایه‌های است که اعضاء را در رسیدن به اهداف خودشان کمک می‌کند.

منصور حقیقتیان ادامه داد: روابط خانوادگی مثبت و نزدیک مانند اعتماد، مشارکت، صمیمیت و سلامت روانی، هر چند پیچیده و برخی متغیر است ولی به طور عمومی به عنوان یک رابطه مثبت دیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مدل تأثیر مستقیم بیان می‌دارد که صرف داشتن روابط اجتماعی مثبت و حمایت برای سلامتی مفید است، زیرا به افراد احساس تعلق داشتن می‌دهد و عزت نفس را بالا می‌برد، افزود: نگرش مثبتی که چنین موقعیتی پدید می‌آورد، صرف نظر از میزان استرس، فرد را در مقابل سختی‌ها مقاوم می‌سازد و سبب تشویق افراد به برگزیدن شیوه های زندگی سالم‌تر می‌شود. دیگر این که افراد احساس می‌کنند از آن جایی که دیگران به آنها اهمیت می‌دهند و ممکن است به آنها نیاز داشته باشند، پس بهتر است مراقب خود باشند، ورزش کنند و از رفتار مخرب دوری کنند.

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عاطفه قلع ریز