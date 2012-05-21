موزه های خالی از بازدیدکننده و موزه دارانی که تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از موزه داران کشور توسط کمیته ملی ایکوم، شامگاه یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه به بهانه هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها با شعار "موزه ها در جهان درحال تغییر" برگزار شد اما در این میان هیچ صحبتی از برنامه هایی که امسال باید موزه داران در اولویت کارهای خود قرار دهند نشد. حتی گفته نشد که موزه ها در جهان درحال تغییر چه نقشی را چگونه باید ایفا کنند.

تنها اتفاق مهم این مراسم آن بود که رئیس فعلی سازمان میراث فرهنگی از دستان رئیس سابق سازمان که بسیاری از کارشناسان دوره ریاست وی را اوج شکوفایی میراث فرهنگی در کشور می دانستند، لوح تقدیر گرفت اما نه از آن جهت که وی موزه دار است بلکه شاید چون اکنون در راس متولیان حفاظت از میراث فرهنگی قرار دارد هر چند که سید حسن موسوی رئیس سازمان میراث فرهنگی از غایبان جمع بود و به جای وی، مسعود علویان صدر، معاون میراث فرهنگی سازمان، این لوح را دریافت کرد.

در این مراسم، محمدرضا سعیدآبادی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه در حوزه فرهنگ پنج روند جهانی را می توان بررسی کرد گفت: اولین روند در حوزه تولید کالاهای فرهنگی و انبوه شدن تقاضاست.

وی افزود: انبوه تقاضا در حوزه دریافت کالا و استفاد از کالای فرهنگی در جامعه زیاد است.

سعیدآبادی گفت: متنوع شدن سرویس دهندگان و تولیدکنندگان، تولید کالای فرهنگی همراه با نگاه اقتصادی، بین المللی شدن و خصوصی سازی شدن از دیگر مولفه های روند تولید کالای فرهنگی است.

وی با اعلام اینکه برای تولید کالای فرهنگی باید نگاه جهانی داشت چرا که مخاطب جهانی دارد گفت: موزه ها نقش مهمی در پررنگ شدن ایران در عرصه مشاع جهانی دارند.

سعیدآبادی با بیان اینکه موزه ها مکانی برای اندکی تامل و سپس حرکت دوباره است تصریح کرد: اگر بخواهیم در جهان در حال تغییر میراث خود را حفظ کنیم قطعا موزه ها در این باره نقش مهمی ایفا می کنند.

اتومبیلی سوار می شویم که نمی دانیم معرف کیست

بهشتی، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی در این مراسم گفت: مقصود از کلمه روز جهانی این است که در طول یک سال به بهانه های مختلف درباره این شعار تامل کنیم تا کمک کند که وجه ای از وجوه دورانی که در آن به سر می بریم آشکارتر شود.

وی گفت: تنها جوامع دارای تعامل وسیع، به همان میزان شاهد تغییر و تحول در جامعه شان هستند. اتفاقاتی که در اثر تحولات حوزه تکنولوژی ارتباطات افتاده، امکان تعامل همه جهان را در شدیدترین وضع خود به وجود آورده است و جهان را به شکلی در آورده که امکان توقف در برابر این تغییرات را ناممکن کرده است.

سرعت تغییرات توهماتی را پدید آورده که انگار ما افراد دیگری شده ایم و نسبتی با گذشته خود نداریم انگار گذشتگان مریخی بوده اند و اکنون باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

بهشتی بیان کرد: روزگاری سفره کمی می انداختیم و خود را معرفی می کردیم اما امروزه این امکان از ما گرفته شده است. خانه هایی داریم که خدا نکند معرف ما باشند اتومبیل هایی سوار می شویم که نمی دانیم چه کسانی را معرفی می کنند درحالی که معرفی خودمان تنها در موزه ها امکان پذیر است.

در مراسم تقدیر از موزه دران کشور، از سید حسن موسوی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، شریفی مدیر کاخ گلستان، مدیر روابط عمومی سازمان و مدیر کاخ سعدآباد، رسول جعفریان، مدیرکتابخانه مجلس، محمدحسن سمسار، باستان شناس و پژوهشگر آثار باستانى، مدیریت موزه ملک، کاخ رامسر، موزه‌ موسیقی، موزه‌ آیینه‌خانه‌ مفخم و تعدادی از موزه داران آستان قدس رضوی و موزه دارانی که بازنشسته شده اند نیز تقدیر و یاد نوشین دخت نفیسی پیشکسوت موزه داری گرامی داشته شد.

هفته میراث فرهنگی با تقدیر از موزه داران به پایان رسید اما در این هفته هیچ از متولیان، کارشناسان و حتی موزه داران به بررسی علت استقبال کم ایرانیان از موزه های کشور نپرداختند و ساختار بیرونی و درونی موزه ها آسیب شناسی نشد!