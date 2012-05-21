برگزاری درس اخلاق مدیران با حضور آیت الله حائری

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم بیان کرد: با توجه به ساختار دستگاه‌های اجرایی استان و نیاز به تکمیل پست‌های سازمانی خالی با طی مراحل معین آزمون و مصاحبه تخصصی ۲۴۰ نفر افراد حائز صلاحیت استخدام خواهند شد.



محسن محرری با اشاره به تقسیم‌بندی متقاضیان در ۱۰ گروه تحصیلی، اظهار داشت: ‌ گروه‌های امور اداری و مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی، حقوق، مالی و حسابداری، امور فرهنگی، آمار، امور روان‌شناسی، ‌ علوم تربیتی و امور خدمات اداری از جمله گروه‌های تحصیلی هستند که رشته‌های مورد نیاز ادارات و نهادهای دولتی استان در آن‌ها تقسیم‌بندی شده است.



وی ادامه داد: برگزیدگان در آزمون‌ توانمندی‌های عمومی، تخصصی، ‌ مصاحبه تخصصی و گزینش در مجموعه‌های تابعه استانداری، ادارات کل هوا‌شناسی، ‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور مالیاتی، اقتصادی و دارایی، ‌ حمل و نقل و پایانه‌ها، ثبت احوال، میراث فرهنگی، پزشکی قانونی، استاندارد و تحقیقات صنعتی، ورزش و جوانان، بیمه خدمات درمانی، حفاظت محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی و... طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری از محل مجوز شماره ۱۱۰/۴۵۵۰/دم معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری به صورت پیمانی استخدام خواهند شد.



محرری با بیان اینکه داوطلبان استخدام شده نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند، تصریح کرد: نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی و داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت برای آقایان ضروری است.



وی با تاکید بر اینکه صد درصد استخدام از محل سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی اختصاص دارد، ‌ افزود: حداقل سن برای ثبت‌نام در آزمون ۲۰ سال و حداکثر سن۴۰ سال تمام تا آخرین روز مهلت ثبت نام است که در صورت احراز شرایط مندرج در آگهی استخدام این شرط تغییر خواهد کرد.



برگزاری جلسه درس اخلاق مدیران با حضور آیت‌الله حائری شیرازی



به مناسبت فرارسیدن ایام ماه مبارک رجب و سالروز فتح خرمشهر هفتمین جلسه درس اخلاق مدیران استان با حضور آیت‌الله حائری شیرازی برگزار می‌شود.



گفتنی است این جلسه روز پنج‌شنبه ۴ خرداد ماه در تالار معصومیه استانداری قم برگزار خواهد شد.



ضرورت توسعه فعالیت‌های فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب



مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری قم با اشاره به برنامه‌های اداره کل بانوان استانداری قم به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، گفت: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در هفته بزرگداشت مقام زن برنامه‌های متعدد و متنوعی را خصوصا در بزرگداشت مقام مادر و همچنین تبیین فرهنگ عفاف و حجاب در بین زنان برنامه‌ریزی و اجرا کرد.



معصومه ظهیری جشن خانوادگی همسران کارکنان استانداری و جشن میلاد کوثر را از جمله برنامه‌های اجرا شده در هفته بزرگداشت زن عنوان کرد و افزود: در برنامه‌های این هفته سعی شد با بهره‌گیری از اساتید برجسته و صاحب‌نظر در حوزه زن و خانواده مباحث اساسی در این بخش برای بانوان مطرح شود.



وی با اشاره به برگزاری نشست ویژه برگزیدگان و فعالان فرهنگی استان با حضور استاندار، گفت: در این نشست ویژه مباحث مرتبط با زنان و خانواده مطرح و در پایان نیز از ۴۰ بانوی برگزیده تجلیل به عمل آمد.



وی در پایان سخنان خود با تاکید بر ضرورت توسعه فعالیت‌های فرهنگی در حوزه زنان و خانواده، تصریح کرد: برنامه‌های دفتر امور بانوان و خانواده استانداری محدود به هفته بزرگداشت مقام زن نبوده و این برنامه‌ها در طول سال جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه ادامه خواهد داشت.