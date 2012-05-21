آیت‏الله "سید محمد خامنه‏ای" رئیس "بنیاد حکمت اسلامی صدرا" صبح امروز یکم خرداد در شانزدهمین همایش بزرگداشت "حکیم ملاصدرا" با عنوان "انسان و جهان" در سخنرانی خود با عنوان "چشم انداز رابطه متقابل جهان وانسان" گفت: انسان به تصرف طبیعت پرداخته و آن را تخریب کرده است.

وی افزود: در معارف اسلامی عهد شده که انسان در ذات خود دارای نیروی بالقوه ای است که می تواند در طبیعت نفوذ کند که گاهی عرفا و حتی افراد معمولی به این نیرو دست یافته اند.

خامنه ای در ادامه سخنانش با بیان اینکه این بحث ها نمای کلی است و محققان و فضلا باید در این باره تحقیق کنند اظهار داشت: ملاصدرا در جایی گفته انسانی که توانسته باشد با همه معیارهای الهی و قواعد ضروری جهان هماهنگ باشد خودش کتابی است که جامع همه کتابهاست. یعنی درون انسان صحف مکرمه، کتاب مکنون و قرآن است. چون انسان عالم کبیر است و این کتابها در درون او قرار دارد.

وی افزود: انسان همان جهان است، البته به این اکتفا نمی کنیم عرفا می گویند انسان نه فقط جهان است، بلکه جهان در درون انسان جای می گیرد. منظور ملاصدرا این است که خداوند ام الکتاب دارد و هم کتاب یادداشتی که در آن حذف و اضافه می کند.

رئیس بنیاد صدرا گفت: ملاصدرا در جای دیگر می گوید انسان بعد از همه آفریده ها آفریده شد. یعنی ملائک، آسمان، زمین و ... آفریده شد و بعدا چیزی به نام انسان آفریده شد تا جهان کامل شد. انسان موضوعی است کریم که عالم طبیعت به او ختم می شود و هر گوشه ای از عالم اسمی از اسماء الهی است. انسان حقیقت عالم است که حقایقی از حق تعالی است. انسان دارای دوگونه خلیفه اللهی است خلافت کبرا که ماوراء عالم قرار می گیرد و خلافت صغری که خلافت این عالم است.

آیت الله خامنه ای در فراز دیگری از سخنانش گفت: مأموریت ما انسانها غیر از زندگی سعادتمندانه آبادگری جهان است. انسان علاوه بر اینکه مادر عالم است، ظرف تکامل آن هم هست. یکی از شئون و زوایای تعامل ما با عالم این است که انسان چیزی را از عالم بگیرد و آن را تکمیل کند. راه تکامل انسان از آنجا شروع می شود که حکمت عملی به ما نشان می دهد که چگونه باید رفتار کنیم. با حکمت عملی راه ما با دین یکی می شود و می توانیم در جهت اهداف دین حرکت کنیم.