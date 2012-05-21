متهم ردیف اول: تهدید شده بودم/ تمام پرونده ها را خمیر کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، (ح.ن ) به عنوان متهم ردیف اول پرونده اختلاس بیمه صبح دوشنبه در جایگاه متهمان در دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ بیمه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: مبلغ اختلاس حدود 7.5 میلیارد تومان بوده است و من این را می پذیرم ولی اینکه دادستان می گوید ما شبکه ای کار می کردیم و با استانداری به صورت سازمان یافته کار می کردیم را قبول ندارم.

وی افزود: سهم من از این اختلاس یک و نیم میلیارد تومان بوده که با همکاری معاون خودم انجام می دادم.

قاضی سئوال کرد آیا چک هایی را که شما صادر می کردید چک های واقعی بود که متهم گفت: تمامی چک ها واقعی بود ولی پرونده ای وجود نداشت و پرونده های مطرح شده ساختگی بودند که به نام اقوام و آشنایان می نوشتیم و اسم ها هم صوری بودند. حتی بانک تماس می گرفت و نام صاحب چک را استعلام می کرد که ما آن را تایید می کردیم.



متهم ردیف اول پرونده گفت: آقای قاضی شما سئوال می کنید که من از دولت اختلاس کرده ام در حالی که این پول ها برای شرکت بیمه است و از شرکت بیمه هم درآمدش برای خودش است. ولی قاضی صحبت متهم را قطع کرد و گفت: اگر بیمه سود کند سودش به حساب دولت واریز می شود پس نمی توانید بگویید که شرکت بیمه دولتی نیست.

متهم در دفاعیات خود گفت: من تا چهار ماه پس از دستگیری دروغ می گفتم چون از سوی برخی از افراد تهدید شده بودم حتی هیئت کارشناسی قبلی هم مغرضانه با من برخورد می کرد ولی وقتی که هیئت کارشناسی تغییر کرد من لب به سخن گشودم و گفتم که با آقای (ف) به عنوان معاون خودم همدست بودم و آقای ( ج . الف) که از دوستان و آشنایان قدیمی بود و با هم رفت و آمد خانوادگی داشتیم در این پرونده شریک شدیم و من به هدف شومم رسیدم ولی با استانداری و بانک ارتباط نداشتم.



رئیس اسبق شعبه بیمه ایران در کرج گفت: من در شعبه بیمه فاطمی تخلف نکردم و آن اختلاس را آقای (ف) انجام داده بود و به من گفت چون در بیمه فاطمی موفق بودیم بیاییم در کرج هم اختلاس کنیم.

متهم گفت: بر اساس آیین نامه من پرونده ها را پس از سه سال امحاء کردم زیرا پرونده های خسارت های بدنی پس از سه سال امحاء می شود و پرونده های مالی بعد از 10 سال از بین می رود. من آنها را خمیر کردم اگر می توانستم تمام پرونده های بیمه را خمیر کرده و بیش از 500 میلیارد تومان اختلاس می کردم.



قاضی گفت: آیا شما به تنهایی می توانستید چک ها را صادر کنید ، متهم گفت: تعداد زیادی از افراد حدودا 10 نفر می توانستند امضا کنند ولی چک های اختلاس را من و معاونم امضا می کردیم.

وی گفت: یک قراردادی هم با آقای "ر" داشتیم که باید 500 فقره چک سفید امضا می کردم که برای خسارت های سرصحنه تصادف بود. ولی سهم من از این اختلاس تنها یک و میلیارد تومان بود که با معاونم و آقای ( الف) در میدان نور زمینی خریدیم تا سرمایه گذاری کنیم که بعد فهمیدم وی این زمین را هم بالا کشیده است.

قاضی گفت: شما چطور رئیس بیمه کرج شدید ؟ متهم گفت: انتفال به من توسط هیئت مدیره بیمه ایران بود زیرا در کرج تخلفاتی رخ داده بود و من باید یک ماهه آنجا را سر و سامان می دادم زیرا قبلا هم کارحراستی کرده بودم و حتی پرونده یک میلیاردی را هم کشف کردم.

قاضی پرسید از کی شروع به اختلاس کردید و متهم گفت: دو ماه پس از انتصابم با معاونم تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم.