طرح جامع امنیتی استان هرمزگان در سال جاری اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در جلسه فرماندهان انتظامی هرمزگان در راستای برقراری حفظ نظم و امنیت اجتماعی وترافیکی بیان کرد: امروز پلیس در جامعه احساس مسئولیت اجتماعی را افزایش داده است و پلیس باید از اقتدار همه جانبه برخوردار باشد.

استاندار هرمزگان با تاًکید بر اینکه رسانه ها حق تضعیف پلیس را ندارد، افزود: بهترین راه برای رسیدن به امنیت مطلوب نگاه اجتماعی بر موضوعات امنیتی است.

رئیس شورای تامین هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر ویژه از پلیس به دلیل ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت در جامعه، بیان کرد: توجه به اصل بازدارندگی و پیشگیری در حوزه امنیت اجتماعی از رویکرد های پلیس است و اولویت استان در سال جاری اجرای طرح جامع امنیتی که توسط اداره کل امنیتی انتظامی استانداری تهیه شده که در آن نقش و سهم کلیه سازمان های مسئول در حوزه امنیت اجتماعی مشخص و احصاء شده است.

عزیزی تصریح کرد: در صورت تحقق و اجرای کامل طرح جامع امنیتی، نگاه به امنیت کاملا یک نگاه اجتماعی خواهد شد و تحقق امنیت پایدار محصول تولید جمعی کلیه عناصر دخیل در حوزه های مختلف اجتماعی می شود.