برگزاری کشتی سنتی گورش/ دختران اسکواش باز گلستان ستاره شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون اسکواش کشورمان برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی دختران هر استان یک سهمیه داشت که به دلیل کسب رتبه برتر گلستان در کشور در سال 90 و قهرمانی تیم دختران زیر 19 سال در کشور این سهمیه برای این استان به دو نفر در هر رده افزایش یافت.

گلستان در رده زیر 13 سال تیم این استان با مطهره یداللهی و ساجده حیدری و در رده زیر 15 سال با غزال شرف پور و رضوان سادات نقیبی شرکت می کند.

در پایان پیکارهای انجام شده بین 10 بازیکن زیر 13 سال و 12 بازیکن زیر 15 سال، شرف پور و نقیبی به ترتیب مقام های اول و دوم و یداللهی هم عنوان دوم را از آن خود کردند، سرمربیگری تیم گلستان بر عهده خدیجه علاء الدین بوده است.

مسابقات قهرمانی اسکواش دختران آسیا خردادماه در جزیره کیش برگزار می شود و بر اساس اعلام سایت فدراسیون اسکواش ایران، این سه قهرمان گلستانی به همراه فرشته اقتداری از کیش (قهرمان زیر 13 سال) و محکامه علیزاده از تهران (نفر سوم این رده) و کیمیا عزیزی از کیش (نفر سوم رده زیر 15 سال) در این رقابت ها شرکت خواهند کرد.

شرکت ورزشکار کردکویی در بازیهایی آسیایی ورزشهای ناشنوایان

ورزشکار گلستانی در هفتمین دوره مسابقات بازیهای آسیایی ورزشهای ناشنوایان که از تاریخ دوم لغایت سیزده خرداد در سئول کره جنوبی برگزار می شود، شرکت می کند.

در این مسابقات کاروان کشورمان در قسمت آقایان در 5 رشته فوتبال، فوتسال، تکواندو، دوچرخه سواری و دوومیدانی و در بخش بانوان در چهار رشته والیبال، تکواندو ، دوومیدانی و تنیس روی میز شرکت می کند.

حبیب اله کیا ورزشکار ناشنوای شهرستان کردکوی و استان گلستان در رشته دوومیدانی (پرش سه گام ) به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

کیا در دوره قبلی ، ششمین دوره مسابقات بازیهای آسیایی تایوان در پرش سه گام موفق به کسب مدال طلا شده بود. شایان ذکر است جبیب اله کیا در در المپیک ناشنوایان 2001 رم و 2005 ملبورن در پرش سه گام مدال طلا را به گردن آویخته بود.

کشتی سنتی گورش در گمیشان

به مناسبت هفته میراث فرهنگی و موزه یک دوره مسابقات کشتی سنتی ترکمنی (گورش) با شرکت 48 ورزشکار از سراسر استان و با حضور مسئولین استان و شهرستان و علاقمندان به کشتی سنتی در سالن حجاب گمیشان برگزار شد.

در این مسابقات که به صورت تک حذفی برگزار شد حبیب اله صیادچی ، شهاب الدین گوگلانی ، اسماعیل آق اویلی قازقلی ، ناصر کر ، عرازقلی دهقان ، جلیل ایری ، کمال کر ، قیوم کر ،عبدا... ایری ، نوراحمد قانقرمه ، تاج محمد تراچ ، حاج دردی غنا ،ابراهیم زاد ، قربان تراچ ، یعقوب کر ، گل محمد یلقی ، بهروز کم ، فریدون پرنگ ، کاکا جان کر ، حاجی امان حبیبلی ، حمید سخاوی ، الیاس آزم ، فرزاد گلچین و اولیاء قلی آق برابر حریفان خود به برتری رسیدند.