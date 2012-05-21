تشدید جنگ نامزدهای انتخابات مصر / موسی درباره پیروزی شفیق هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، عمرو موسی در گفتگو با برنامه "قاهره الیوم" اعلام کرد که پیروزی احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری مصر به مثابه بازگشت هرج و مرج و ناامنی و احیای رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک خواهد بود.

وی در این گفتگو که کمی قبل از آغاز سکوت انتخاباتی در مصر انجام شد، اظهار داشت : حضور احمد شفیق در عرصه سیاسی و ریاست جمهوری به بی ثباتی در کشور منجر خواهد شد و این مسئله خطرناک است چرا که اوضاع مصر را به دوران پیش از انقلاب 25 ژانویه بازخواهد گرداند و وظیفه ما ایجاب می کند که به عواقب این موضوع هشدار دهیم.

عمرو موسی در ادامه خواست که رئیس جمهور آینده مصر غیرنظامی باشد و همچنین از اسلامگرایان نباشد. وی در این رابطه به "محمد المرسی" نامزد اخوان المسلمین مصر در انتخابات ریاست جمهوری اشاره و اعلام کرد که پیروزی وی در انتخابات به نوعی سبب بروز خشونت در کشور خواهد شد.

نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب 25 ژانویه و سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک 23 و 24 می (سوم و چهارم خرداد) برگزار خواهد شد.