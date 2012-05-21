تحریم نفت ایران نتیجه بخش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "سرگئی ریابکف" در هنگام بازگشت از نشست سران هشت کشور بزرگ صنعتی جهان (G8) اظهار داشت: روسیه بر ثبات در بازارجهانی نفت تاکید دارد و تحریم صادرات نفت ایران را در بلندمدت نتیجه بخش نمی داند.

رویترز در این باره اعلام کرد: ریابکف در حالی این سخنان را در هنگام بازگشت هیئت روسیه از نشست جی 8 در کمپ دیوید مطرح کرده است که برخی رهبران جی هشت در این نشست آمادگیشان را برای استفاده از ذخایر استراتژیک نفت خود در فصل تابستان به منظور جبران خلا حاصل از تحریم نفت ایران اعلام کرده بودند.

خاطرنشان می شود پیش از این خبرگزاری کیودو ژاپن در گزارشی اعلام کرده بود: پیش بینی می شود اوباما از هشت کشور صنعتی بخواهد از طرح وی برای آزادسازی بخشی از ذخایر نفتی استراتژیک حمایت کنند.



این خبرگزاری در گزارشی نوشت: پیش بینی می شود "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در نشست جی هشت در کمپ دیوید از سران این کشورها بخواهد با آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیک نفتی در فصل تابستان موافقت کنند.

کیودو علت این تقاضای اوباما را ناشی از نگرانی وی در قبال پیامدهای تحریم نفت ایران دانسته که پیش از این اتحادیه اروپا از اجرایی شدن آن در ماه جولای خبر داده بود.