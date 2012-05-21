به گزارش خبرنگار مهر، چندی است پل عابر پیاده ترمینال صفه از روی اتوبان اصفهان- شیراز برداشته شده و به جای آن زیرگذر احداث شده، زیرگذری که مجموعه از مغازه خالی است.

با توجه به اینکه ایستگاه مترو اصفهان در فاز اول از ترمینال صفه خواهد بود و در سالهای گذشته بحث تجاری سازی ایستگاه های مترو به ویژه در منطقه انحراف مترو در کنار سی و سه پل از سوی شورای شهر مطرح شد. این سوال به وجود می آید که آیا با شروع به کار اصفهان تجارت زیر زمینی هم در اصفهان آغاز خواهد شد.

البته استفاده از همه فضاهای شهری امری عادی در اداره شهر است و همان گونه که در حال حاضر پل های عابر پیاده به عنوان محلی برای نصب تبلیغات و در آمد زایی برای شهر تبدیل شده اند زیر گذرها هم می توانند به بخشی از بخش تجاری این شهر تبدیل شوند.

در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : چنین برنامه ای برای ایستگاه های مترو یا فضای زیر شهر نداریم.

عباس حاج رسولیها افزود: این فضا ها بیشتر در ایستگاه های اول آخر ایجاد خواهد شد.

وی در مورد زیر گذر صفه گفت: این مکان در اختیار سیستم پشتیبانی مترو قرار دارد که آنها برای پله برقی ها و آزاد سازیها از آن استفاده می کنند.

حاج رسولیها با اشاره به اینکه این کار فقط در صفه انجام شده تشریح کرد : در پروژه آزاد سازی برای مترو مغازه های موجود در زیر گذر جاگزین مناطق آزادسازی شده می شود و در اختیار صاحبان مناطق آزاد سازی شده قرار می گیرد.