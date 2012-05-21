لبنان گذرگاه انتقال سلاح و جنگجویان به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "لبنان در آستانه جنگ داخلی" آورده است : لبنان روزهای پر التهابی را از زمان امضای پیمان طایف که به جنگ شانزده ساله داخلی این کشور پایان داد، تجربه می کند.

پایگاه مذکور می افزاید: طبیعی است که بحران کنونی سوریه بر لبنان اثر داشته باشد، اما وقوع درگیری ها به مفهوم این است که جنگ داخلی جدیدی -که به احتمال زیاد خونین تر از قبل خواهد بود- در راه است.

این پایگاه بیان کرد: لبنان به محلی برای عبور سلاح و جنگجویانی که کشورهای حوزه خلیج فارس آنها را تامین مالی می کنند تبدیل شده است. به ویژه اینکه عربستان سعودی به طور آشکارا از کمک تسلیحاتی به مخالفان سوریه دم زده است،یک کشتی حامل سلاح کشف شده است و یک مقام تونسی از حضور جنگجویان تونسی در کنار گروههای اسلامی افراطی ضد نظام سوریه خبر داده است.

پایگاه مذکور می افزاید: گروه هشت مارس شامل حزب الله، جریان ملی آزاد به رهبری "میشل عون"، جریان المرده به رهبری "سلیمان فرنجیه" و حزب قومی سوری حامی نظام "بشار اسد" هستند و گروه چهارده مارس به رهبری سعد حریری در جبهه مقابل قرار دارند که از مخالفان سوری مورد حمایت سعودی ها، قطر و امارات حمایت می کنند.

پایگاه فوق نوشت : اوضاع لبنان در حال انفجار است و بعید نیست که کشته شدن شیخ عبدالواحد اوضاع را منفجر کند به ویژه اینکه درخواستهایی برای ایجاد ارتش آزاد مشابه سوریه وجود دارد.

این پایگاه بیان کرد: هنگامی که برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از اتباع خود می خواهند که لبنان را ترک کنند به مفهوم انفجار اوضاع ظرف روزهای آینده است.

پایگاه مذکور می افزاید: جنگ فرسایشی علیه نظام سوریه وارد مرحله جدیدی شده است که بی ثباتی لبنان یکی از این سناریوهاست.