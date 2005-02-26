روميانتسف :اولين واحد نيرو گاه بوشهر به زودي راه اندازي خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريا نووستي ، الكساندر روميانتسف رئيس آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه پيش از گفتگو با غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران گفت : تجربه اي كه ما كسب كرده ايم به ما اجازه مي دهد واقعا به ساخت راكتور هاي هسته اي سرعت ببخشيم . ما اميدواريم اولين واحد نيروگاه بوشهر در آينده اي بسيار نزديك راه اندازي شود .



الكساندر روميانتسف رئيس آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه شب گذشته براي امضاي قرارداد بازگشت پسماند هسته اي به روسيه براي يك ديدار دو روزه وارد تهران شد .



گفتني است برغم اعلام قبلي محافل خبري مبني بر امضاي قرارداد مذكور پس از انجام مذاكرات دوجانبه مقامات سازمان انرژي اتمي دوكشور، ساعتي قبل اعلام شد كه امضاي اين قرار داد براي چندمين بار به تعويق افتاد .

اين درحالي است كه منابع نزديك به مذاكرات روساي سازمان انرژي اتمي ايران وروسيه اعلام داشته اند قرار است روميانتسف فردا (يكشنبه) ضمن بازديد ازنيروگاه بوشهربا امضاي قراردادبازگشت پسماند سوخت هسته اي ، در نشستي نتايج سفرش به ايران را در اختيار افكار عمومي قراردهد.