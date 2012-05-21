دانشگاه ها مهمترین سنگر در مقابل تهدیدات دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: دشمنان اسلام و انقلاب با هر ترفندی قصد رخنه در کشورمان را دارند که دانشگاه ها و مراکز علمی می توانند به عنوان مهمترین عرصه و سنگر برای مقابله با این تهاجمات باشند.

سردار حسین چناریان بیان داشت: دشمنان در خارج از کشور بر آن هستند تا مردم را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دلسرد کنند غافل از اینکه مردم همواره پشتیبان نظام بوده و از آرمان های آن دفاع می کنند.

وی اظهار داشت: برای جلوگیری از هر گونه رخنه و خلل در شاکله نظام باید دانشمندان، علما، فضلا، اصحاب رسانه، دانشجویان، اساتید ومردم در کنار هم و همراه حاکمیت باشند چرا که دشمنان و مخالفان با جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از توان، علوم، فنون، تجهیزات، و راه اندازی سایتها، کتابخانه های الکترونیکی و سایر ابزارها در حال جنگ فرهنگی با ما هستند.

فرمانده نیروی انتظامی کرمان ادامه داد: پلیس وظیفه تامین نظم و امنیت جامعه و آرامش و آسایش شهروندان در اقصی نقاط کشورمان را به عهده دارد که باید برای عملیاتی کردن ماموریت های خود به علت تنوع و پیچیدگی جرایم، ناهنجاری های اجتماعی، مشکلات و مسائل سیاسی، درون و برون مرزی از ساز و کار و راه حل های گوناگونی استفاده کند که برای نیل به این منظور همواره نیازمند حمایت و پشتیبانی اقشار مختلف جامعه است.

سردار چناریان تصریح کرد: پلیس در صدد است با برنامه ریزی های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، نیازمندی های آموزشی، تجهیزاتی، فنی، تخصصی و انسانی خود را در حداقل زمان ممکن تامین کند تا در امر ارائه خدمات به شهروندان و تامین نظم و امنیت که اساسی ترین رسالت ناجاست اقدام کند.

وی تصریح کرد: همکاران ما در فرماندهی انتظامی استان تمام تلاش خودشان را به کار گرفته اند تا با ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در تامین نظم و امنیت و آسایش و آرامش مردم بیش از پیش کوشا باشند.

دستگیری سارق کیف قاپ در سیرجان

سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری سارق کیف قاپ و کشف دو فقره کیف قاپی خبرداد.

سرهنگ علی ایران نژاد گفت: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان در خصوص سرقت یک عدد کیف دستی حاوی تلفن همراه، کارت عابر بانک و اسناد و مدارک توسط یک نفر موتور سوار، ماموران پلیس آگاهی شهرستان سیرجان اقدامات خود را جهت شناسایی و دستگیری سارق آغاز کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و با راهنمایی های شاکی موفق شدند سارق را در سطح شهر شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرهنگ ایران نژاد بیان کرد: پلیس در بازرسی از منزل این سارق تعدادی کیف و اموال مسروقه را کشف تحویل مالباخته داد.

وی ادامه داد: معمولا افراد کیف قاپ در اطراف بانک ها، محضر ها، بنگاه ها، مراکز خرید و یا بازار به دنبال فرصت مناسب هستند، بنابراین هنگام دریافت پول از این اماکن مراقب اطراف خود خصوصا موتور سیکلت سواران باشید.

این مسئول انتظامی بیان داشت: چنانچه به عللی مجبورید پول نقد زیادی را همراه خود حمل کنید، سعی کنید از اقوام و دوستان خود به عنوان همراه و مراقب استفاده کنید.

وی با بیان اینکه هنگام حمل پول نقد حتما از اتومبیل استفاده کرده و از پیاده روی بپرهیزید افزود: از به نمایش گذاشتن پول همراه خود اکیدا بپرهیزید.

سرهنگ ایران نژاد با اشاره به اینکه هنگامی که قصد ترک اتومبیل را دارید کیف دستی خود را درون خودرو نگذارید گفت: کیف قاپی معمولا با موتورسیکلت های تندرو و یک نفر ترک نشین با کلاه انجام می شود بنابراین مواظب این قبیل موتور سواران باشید.

وی یادآور شد: ممکن است پس از خروج از بانک اتومبیلتان توسط سارقین پنچر شده باشد بنابراین ابتدا وجوه همراهتان را در داخل اتومبیل قرار داده و درب های اتومبیل را قفل کنید و سپس اقدام به پنچر گیری نمایید.