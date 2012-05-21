۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

سردار چناریان:

دانشگاه ها مهمترین سنگر در مقابل تهدیدات دشمن

کرمان - خبرگزاری مهر: دانشگاه ها مهمترین سنگر در مقابل تهدیدات دشمن، دستگیری سارق کیف قاپ در سیرجان از جمله اخبار نیروی انتظامی استان کرمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: دشمنان اسلام و انقلاب با هر ترفندی قصد رخنه در کشورمان را دارند که دانشگاه ها و مراکز علمی می توانند به عنوان مهمترین عرصه و سنگر برای مقابله با این تهاجمات باشند.

سردار حسین چناریان بیان داشت: دشمنان در خارج از کشور بر آن هستند تا مردم را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دلسرد کنند غافل از اینکه مردم همواره پشتیبان نظام بوده و از آرمان های آن دفاع می کنند.

وی اظهار داشت: برای جلوگیری از هر گونه رخنه و خلل در شاکله نظام باید دانشمندان، علما، فضلا، اصحاب رسانه، دانشجویان، اساتید ومردم در کنار هم و همراه حاکمیت باشند چرا که دشمنان و مخالفان با جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از توان، علوم، فنون، تجهیزات، و راه اندازی سایتها، کتابخانه های الکترونیکی و سایر ابزارها در حال جنگ فرهنگی با ما هستند.

فرمانده نیروی انتظامی کرمان ادامه داد: پلیس وظیفه تامین نظم و امنیت جامعه و آرامش و آسایش شهروندان در اقصی نقاط کشورمان را به عهده دارد که باید برای عملیاتی کردن ماموریت های خود به علت تنوع و پیچیدگی جرایم، ناهنجاری های اجتماعی، مشکلات و مسائل سیاسی، درون و برون مرزی از ساز و کار و راه حل های گوناگونی استفاده کند که برای نیل به این منظور همواره نیازمند حمایت و پشتیبانی اقشار مختلف جامعه است.

سردار چناریان تصریح کرد: پلیس در صدد است با برنامه ریزی های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، نیازمندی های آموزشی، تجهیزاتی، فنی، تخصصی و انسانی خود را در حداقل زمان ممکن تامین کند تا در امر ارائه خدمات به شهروندان و تامین نظم و امنیت که اساسی ترین رسالت ناجاست اقدام کند.

وی تصریح کرد: همکاران ما در فرماندهی انتظامی استان تمام تلاش خودشان را به کار گرفته اند تا با ارائه خدمات مطلوب به شهروندان  در تامین نظم و امنیت و آسایش و آرامش مردم بیش از پیش کوشا باشند.

دستگیری سارق کیف قاپ در سیرجان

سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری سارق کیف قاپ و کشف دو فقره کیف قاپی خبرداد.

سرهنگ علی ایران نژاد گفت: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان در خصوص سرقت یک عدد کیف دستی حاوی تلفن همراه، کارت عابر بانک و اسناد و مدارک توسط یک نفر موتور سوار، ماموران پلیس آگاهی شهرستان سیرجان اقدامات خود را جهت شناسایی و دستگیری سارق آغاز کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و با راهنمایی های شاکی موفق شدند سارق را در سطح شهر شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرهنگ ایران نژاد بیان کرد: پلیس در بازرسی از منزل این سارق تعدادی کیف و اموال مسروقه را کشف تحویل مالباخته داد.

وی ادامه داد: معمولا افراد کیف قاپ در اطراف بانک ها، محضر ها، بنگاه ها، مراکز خرید و یا بازار به دنبال فرصت مناسب هستند، بنابراین هنگام دریافت پول از این اماکن مراقب اطراف خود خصوصا موتور سیکلت سواران باشید.

این مسئول انتظامی بیان داشت: چنانچه به عللی مجبورید پول نقد زیادی را همراه خود حمل کنید، سعی کنید از اقوام و دوستان خود به عنوان همراه و مراقب استفاده کنید.

وی با بیان اینکه هنگام حمل پول نقد حتما از اتومبیل استفاده کرده و از پیاده روی بپرهیزید افزود: از به نمایش گذاشتن پول همراه خود اکیدا بپرهیزید.

سرهنگ ایران نژاد با اشاره به اینکه هنگامی که قصد ترک اتومبیل را دارید کیف دستی خود را درون خودرو نگذارید گفت: کیف قاپی معمولا با موتورسیکلت های تندرو و یک نفر ترک نشین با کلاه انجام می شود بنابراین مواظب این قبیل موتور سواران باشید.

وی یادآور شد: ممکن است پس از خروج از بانک اتومبیلتان توسط سارقین پنچر شده باشد بنابراین ابتدا وجوه همراهتان را در داخل اتومبیل قرار داده و درب های اتومبیل را قفل کنید و سپس اقدام به پنچر گیری نمایید.

