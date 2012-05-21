همایش تربیت صحیح فرزند در شهریار برگزار می شود

عقیل وطن دوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سوی این موسسه طبق برنامه ریزی مقرر شده است که همایش تربیت صحیح فرزند روز 22 خرداد ماه سال جاری در محل موسسه برگزار شود.

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ برای والدین قرآن آموزان



وی افزود: در این همایش اساتید دانشگاه و کارشناسان خانواده حضور دارند و به سخنرانی برای حاضرین می پردازند.

این مسئول عنوان کرد: در این همایش تمامی خانواده های قرآن آموزان حضور دارند و در پایان می توانند سئوالات خود را از کارشناسان حاضر بپرسند.

افتتاح شعبه جدید موسسه قرآنی معجزه جاوید در ملارد



وطن دوست در ادامه از افتتاح شعبه جدید این موسسه قرآنی در شهرستان ملارد خبر داد.

مدیرمسئول موسسه قرآنی معجزه جاوید شهرستان شهریار یادآور شد: این شعبه در خیابان پیک شهرستان ملارد واقع است که در آینده ای نزدیک با حضور مسئولان شهرستانی افتتاح و بهره برداری می شود.