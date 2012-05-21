برگزاری رزمایش نیروی زمینی ارتش در سالروز آزاد سازی خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ احمدرضا پوردستان امروز در حاشیه مراسم صبحگاه مشترک یگان های نمونه نیروهای مسلح و ستاد ارتش با حضوردر جمع خبرنگاران و در خصوص رزمایش بزرگ بیت المقدس به مناسب سالروز فتح خرمشهر گفت : این رزمایش در منطقه عمومی اصفهان برگزار می شود و در نظر داریم تا آموزه های خود را در فضای ناهمتراز در این رزمایش پیاده کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این رزمایش سربازان، درجه داران، افسران و سایر نیروهای ارتش تمامی قابلیت های خود را به کار می گیرند تا به خوبی به رسالت، مسوولیت و ماموریتی که در دفاع از حدود و ثغور میهن عزیز اسلامی برعهده دارند، عمل کنن گفت: از ویژگی های این رزمایش این است که نشاط و شادابی را برای یگان ها به ارمغان می آورد و ما در نظر داریم با اجرای این رزمایش ها سرباز و نیروها را در شرایط واقعی رزم قرار دهیم.

پوردستان اظهار داشت: به این ترتیب نیروهای ما همیشه به روز خواهند بود و خود را مهیا و آماده می بینند تا بتوانند با خطرات و تهدیدهای احتمالی در مواقع ضروری مقابله کنند.

وی با اشاره به اهداف این رزمایش گفت: هدفی که در این رزمایش ها دنبال می شود آزمایش و ارزیابی سلاح های جدید تولید شده در جهادهای خودکفایی و تحقیقات نیروی زمینی و وزارت دفاع است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: در این رزمایش ها همچنین تاکتیک های جدیدی را که طراحی شده به مرحله اجرا گذاشته می شود، ما به دنبال آن هستیم که هر روز قابلیت های خود را برای اجرای هر چه بهتر ماموریت ها ارتقا دهیم.

وی با اشاره به نقش نیروی زمینی ارتش در هشت سال دفاع مقدس گفت: اگر عملیات های هشت سال دفاع مقدس را مرور کنیم، خواهیم دید که نقش نیروی زمینی که مسوولیت حفاظت از مرزهای کشور را از شمال غرب تا جنوب برعهده داشت، یک نقش موثر و بسیار اثرگذار بوده است.



پوردستان با بیان این که این نیرو در دوران هشت سال دفاع مقدس بالغ بر 2.5 میلیون سرباز را آموزش داد و به جبهه اعزام کرد، افزود: اگر هر لشکر را 10 هزار نفر تصور کنیم نیروی زمینی در دوران دفاع مقدس در حدود 250 لشکر را آموزش داده و به جبهه های حق علیه باطل اعزام کرده است.