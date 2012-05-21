طراحی جامع برای حفظ بافت قدیم بوشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: بافت قدیم بوشهر به عنوان میراث تاریخی استان بوشهر در حال نابودی است و باید هرچه سریعتر نسبت به مرمت و بازسازی بافت قدیم بوشهر اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی بافت قدیم بوشهر را یکی از شاهکارهای معماری کرانه‌ای در جهان توصیف کرد و ادامه داد: در حالیکه در این بافت از نقشه‌های مناسب مدیریت سازه و استحکام استفاده شده است ولی متاسفانه در آستانه نابودی قرار گرفته و قدر آن را به خوبی نمی‌دانیم.

امام جمعه بوشهر به تلاش‌های صورت گرفته در راستای حفظ بافت قدیم بوشهر اشاره کرد و افزود: باید یک طراحی جامع بر اساس خود بافت قدیم بوشهر برای حفظ و نگهداری ان اجرا شود.

وی خواستار تشکیل شورای قرآنی استان بوشهر در آینده نزدیک شد و اضافه کرد: باید از طریق این شورا فرهنگ، علم، اخلاق قرآنی در جامعه تزریق شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری بر ضرورت اجرای طرح پیوست فرهنگی در استان بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: کارهای بسیار خوبی در این راستا انجام شده و باید پیوست‌نگاری فرهنگی همگام با توسعه صنعت در استان فرهنگ‌سازی شود.

وی به تلاشهای صورت گرفته در زمینه مهندسی فرهنگی عمومی در سطح استان بوشهر اشاره کرد و عنوان داشت: باید ضعف‌ها و نقاط قوت فرهنگ عمومی را شناسایی کنیم و از آنها برای دفاع از آسیب‌های فرهنگی در استان استفاده کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان به وجود برخی مشکلات و چالش‌ها در عرصه کتاب‌خوانی استان اشاره کرد و گفت: این موضوع باید به صورت ریشه ای پیگیری و حل شود.

وی به سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر اشاره کرد و افزود: خردادماه همواره جایگاه ویژه ای در نظام جمهوری اسلامی داشته است و یادآور رویدادهای تاریخی مهمی است.