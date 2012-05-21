حجت الاسلام سید اکبر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های صورت گرفته برای برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد استان البرز گفت: امسال مراسم اعتکاف در استان البرز به صورت ستادی برگزار می شود.

وی افزود: کانون های مساجد، اداره کل تبلیغات اسلامی استان، معاونت اجتماعی، فرهنگی و هنری شهرداری و ستاد اقامه نماز استان اعضای ستاد اعتکاف در استان هستند.

وی اظهار داشت: جلسات اعضای ستاد اعتکاف در استان برگزار شده و مصوبات خوبی برای برگزاری هر چه با شکوه تر این فریضه در استان به تصویب رسیده که از آن جمله، معاونت اجتماعی و فرهنگی و هنری بودجه ای بالغ بر 30 میلیون تومان را به فعالیت های فرهنگی در حاشیه برگزاری مراسم اعتکاف اختصاص داده است.

حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: این بودجه به تهیه و توزیع بسته های فرهنگی در قالب کتاب نماز، کتاب مهدویت و سخنرانی های نماز و مهدویت اختصاص خواهد یافت.