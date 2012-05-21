کلید ایجاد بانک ژنتیک تا آخر امسال زده می شود/ ایجاد 10 مرکز در کشور

عبدالرزاق برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلید نهایی ایجاد بانک ژنتیک تا آخر امسال زده می شود، افزود: در حال حاضر مقدمات ایجاد این بانک اطلاعاتی شروع شده است.

وی با بیان اینکه در 5 استان کشور مرکز ژنتیک راه اندازی شده است، یادآور شد: همچنین کار ایجاد مرکز ژنتیک در استانهای آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان تا شهریورماه انجام می شود.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور یادآور شد: این در حالیست که تاکنون به صورت پایلوت در دو استان تهران و خراسان رضوی نیز شروع به جمع آوری اطلاعات در این زمینه شده است.

برزگر با بیان اینکه ایجاد بانک ژنتیک هویت کشور در قالب برنامه پنجم توسعه دیده شده است، عنوان کرد: با توجه تاکیدات رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و مقامات قضایی این موضوع تا آخر سال کلید زده می شود.

وی یادآور شد: در مجموع تا پایان سالجاری 10 مرکز ژنتیک در استانهای مختلف کشور راه اندازی می شود.