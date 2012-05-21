پرونده اختلاس بیمه 50 هزار صفحه است

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی ذبیح زاده اظهار داشت: متهم ردیف اول در جریان تحقیقات می گوید دو ماه پس از آغاز فعالیت در کرج اختلاس ها را آغاز کرده اما گزارش ها نشان می دهد روزی که آقای (د. ف) را به عنوان معاون اداری مالی به کرج آورد برنامه این اختلاس شروع شد.

متهم ردیف دوم با قدرتی که در معاونت امور مالی داشت در همان روز انتصابش حدود 20 چک را صادر و برای نقد کردن به آقای (ج. الف) – متهم ردیف پنجم پرونده داد.



وی افزود: در بحث شبکه ای بودن نیز باید بگویم که اختلاس، تصاحب اموال دولت همراه با سوء نیت توسط مستخدم دولت به نفع خود و دیگری است. در کجای قانون آمده که تصاحب و برداشت همزمان باید باشد.



متهم ردیف دوم افزود: متهم ردیف اول با همکاری تعدادی از بستگان همسرش شبکه ای را تشکیل داده و با کمک آن چک های صادر شده را نقد می کرد. اگر سوء نیتی در کار آنها وجود نداشت چرا در پشت نویسی چک ها آدرس و شماره تماس جعلی می دادند.



قاضی ذبیح زاده خاطر نشان کرد: این پرونده بیش از 100صفحه کیفرخواست و 100 جلد پرونده است که هرجلد آن حاوی 500 صفحه تحقیق از متهمان در دادسرا است. حالا این کیفرخواست مطلوب نیست و اقدامات مجرمانه متهمان مطلوب است؟

