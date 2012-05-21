مشاور ورزشی استاندار اطلاعات کافی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جوابیه آمده است: در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام می فرمایند و همه خادمین نظام را به وحدت، همدلی و تلاش صادقانه برای خدمت به مردم دعوت می کنند، در شرایطی که مردم شریف استان اصفهان مشتاقانه خود را برای سفر چهارم ریاست جمهور آماده می نمایند، در زمانی که جامعه ورزشی استان در انتظار اتفاقات خوب تاریخ ورزش اصفهان از جمله افتتاح سالن شش هزار نفره نقش جهان- حماسه 25 آبان - ، کسب اولین مدال المپیک تاریخ ورزش استان ، درخشش قهرمانان خود در مسابقات المپیاد ایرانیان است، طرح مسائل غیر مستند و نشأت گرفته از تصورات شخصی آقای مهنام، کوچک شمردن خدمات دولت خدمتگزار که بدون تردید در راستای اهداف مقدس نظام است بوده و نتیجه ای به جز سوق دادن اذهان عمومی به سمت تشویش و التهاب جامعه را در برنخواهد داشت .

لذا به ناچار و باوجود میل باطنی و تنها به منظور تنویر افکار عموم مردم شهید پرور استان اصفهان ودفاع از عملکرد دولت خدمتگزار، وزارت ورزش و جوانان، مسئولین استان و فرد ،فرد زحمت کشان جامعه ورزش استان موارد ذیل عنوان می گردد .

آنچه مسلم است رشد چشمگیر شاخصهای ورزشی استان در طول دو سال گذشته و پس از تصدی سکان ورزش استان توسط مدیری با تجربه و با سابقه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است. آمار و مدارک موجود موید این ادعا است. در سال 1389 نیز مدیریت ارشد استان از مدیر کل حال حاضر دستگاه ورزش استان که در آن زمان مدیر کل ورزش استان فارس بود، در خواست کردند تا به اصفهان بیاید زیرا عملکرد ایشان در استان فارس را مورد بررسی قرار داده بودند .

لازم است برخی نکات را به جناب آقای مهنام یاد آوری کنیم .

در زمانی که شاخص های ورزش استان به سرعت سقوط می کرد، دوستان کجا بودند که امروز داد نارضایتی سر می دهند.

آنجا که استان اصفهان از رده سیزدهم در رتبه بندی استانها در شاخص سرانه فضاهای ورزشی در سال 1384 به رتبه بیست و نهم در سال 1388 سقوط کرد.

آنجا که در رتبه بندی مسابقات المپیاد ایرانیان رتبه استان اصفهان از رده دوم به رده ششم تنزل کرد ؟ !

آنجا که به نام آماده سازی استان برای مسابقات کشورهای اسلامی هزینه های غیر متعارف انجام شد ؟ !

امروزکه شاهد رشد چشمگیر در شاخصهای ورزشی استان و بویژه سرانه فضاهای ورزشی هستیم و رشد شش پله ای رادر سرانه ورزشی کشور آن هم تنها در طول دو سال در کارنامه ورزش استان داریم با نارضایتی مواجه می شویم .

این رفتار مطلب مهمی را مبادر به ذهن می کند که نکند خدایی نا خواسته سقوط اصفهان مایه رضایت آقای مهنام و صعود آن مایه کدورت خاطر ایشان است که امروز با وجود این افتخارات اظهار نارضایتی می کنند .

آقای مهنام به دلیل عدم آشنایی با ادبیات برنامه، لغت کلیشه را بجای برنامه راهبردی به کار می برند. جای بسی تاسف است که ایشان از دستاوردهای اجرای این برنامه که در شورای برنامه ریزی استان به ریاست استاندار محترم تصویب شده است، بی اطلاع هستند.

آقای مهنام نمایندگان و منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی را نیز خطاب قرار داده و آنان را به تصمیمات شخصی متهم نموده اند. نمایندگان متعهدی که مورد وثوق مردم و نظام بوده و همواره مجدانه مشکلات حوزه های انتخابی خود را پیگیری کرده اند و قطعا دلسوزانه تر از ایشان پیگیر مصالح عمومی مردم هستند .

ایشان روسای هیئتهای ورزشی زحمتکش و متعهد استان راکه همگی منتخب مجامع هیئتهای ورزشی هستند، متهم به عدم پایبندی به ارزشهای اسلامی نموده و آنها را انسانهایی ترسو قلمداد می کنند. روسای هیئتهای ورزشی از فداکارترین قشر جامعه ورزش هستند که با صداقت و شجاعت علی رغم همه کمبود ها به مردم خدمت می کنند .

اما کسانی که در طول این دو سال مسولیت برخی هیئتها را عهده دار گردیدند، افرادی چون آقای امیر نوربخش باقری – فرمانده رزمی پشتیبانی هوانیروز و رییس هیئت ورزشهای همگانی استان ، آقای دکتر داوودی مشاور استاندار محترم – و رییس هیات بولینگ و کیو اسپرت ، آقای خیر اللهی – از مدیران صنعتی و مورد اعتماد استان – رییس هیات سوارکاری آ قای کیانی – از نیرو های متعهد نظام – رییس هیات ووشو استان، آقایان عشایری و یزدخواستی از مدیران شایسته استان- روسای هیاتهای والیبال و شمشیر بازی و آقای دعواییها که بر اساس پیام مدیران استان که از سوی آقای مهنام منتقل شد برای تصدی ریاست هیات کاراته استان به فدراسیون مربوطه پیشنهاد شد .

در اظهارات مشارالیه آمار و ارقامی به چشم می خورد که متاسفانه باز هم نشان از بی اطلاعی وی دارد.

تعداد کل مدال های کسب شده ایران در مسابقات گوانگجو 59 مدال بود نه 21 مدال.

اگر منظور فقط تعداد مدال های طلاست آنها هم 20 مدال بوده است نه21 مدال، استان اصفهان در مجموع 6 مدال در این مسابقات کسب کرده است نه 5 مدال، اگر منظور تعداد مدالهای طلا بوده ،استان چهارمدال طلا کسب کرده است نه پنج مدال .

آقای مهنام اظهار کرده اند در خصوص انتصاب آقای خدابخش یک روز مانده به انتصاب ایشان اطلاع یافته اند!به فرض صحت این گفته ،این مسئله نشان می دهد که ایشان مورد مشاوره ورزشی استاندار معزز قرار نمی گرفته، همانطور که در جلسه استاندار با هیئتهای ورزشی استان نامبرده حضور نداشتند. در حالیکه حداقل سه مشاور دیگر استاندار در جلسه حاضر بودند .

در خصوص بیانات نامبرده در مورد معارض نداشتن ورزشگاه نقش جهان و تعطیل شدن پروژه نیز باید گفت : از 1100 هکتار اراضی مکان مذکور 750 هکتار معارض دارد. از 300 هکتار مصوب مجلس نیز 80 هکتار معارض دارد.استادیوم فوتبال و محوطه آن نیز 20 هکتار از اراضی اش دارای معارض است و در مجموع در 1100 هکتار 2200 نفر معارض وجود دارد که به 700 نفر آنان معوض داده شده ، 40 نفر از آنان طی حکم قضایی از اعتبارات ورزشی اداره کل مبالغ خود را برداشت نموده اند و حدود 1500 نفر نیز همچنان معارض اراضی فوق می باشند اعم از مالک و کشاورز. آقای "مشاور" اطلاعات شما نشان می دهد که هیچ آگاهی از ورزش استان ندارید.

در خصوص پروژه نقش جهان در ابتدا باید به اطلاع مردم و مسئولین خوب استان برسانیم که ورزشگاه نقش جهان بزرگترین و افتخارآمیزترین پروژه ورزشی بعد از انقلاب محسوب می شود و وزیر ورزش و جوانان تاکید فراوان بر اتمام این پروژه با همه توانمندی وزارت خانه دارد واستاندار استان و مدیر کل ورزش و جوانان استان نیز بسیارپیگیر این حقوق حقه مردم هستند که بدون تردید ، نادیده گرفتن این اهتمام ظلمی است آشکار.

در توافق به عمل آمده از سوی استاندار استان و جناب آقای سعید لو (رییس سازمان تربیت بدنی اسبق ) مقرر شد که مدیریت پروژه به استان واگذار گردد که با تغییر وضعیت سازمان به وزارت و معرفی وزیر ورزش و جوانان ،در سوم آذر ماه 1390 طی ملاقات وزیر و استاندار متعهد استان توافقی مبنی بر اجرای پروژه توسط وزارت خانه به عمل آمد .

اما تعطیلی پروژه نقش جهان به دلیل درخواست به حق استاندار استان برای انتقال مدیریت پروژه از تهران به اصفهان بود که شرط اول این اقدام تعطیلی پروژه و خلع پیمانکار قبلی بوده است. این اطلاعات و اظهارات ، بیانگر این است که ایشان طرف مشاوره استاندار فهیم استان در خصوص مسائل ورزشی نیستند و گرنه حد اقل از این قضیه اطلاع می یافتند .

در خصوص بی مهری به قهرمانان : باید به اطلاع شما و مردم خوب استان برسانیم که در طول 32 سال گذشته تنها پنج مراسم تجلیل از قهرمانان برگزار شده که از این تعداد سه مراسم در طول دو سال گذشته انجام شده است و در طول 30 سال گذشته تنها 2 مراسم برگزار شده است.

اداره کل ورزش و جوانان و هیاتهای ورزشی استان حمایت از قهرمانان را در طرح نخبه پروری قرار داده است. زیرا این استان برای اولین بار همانطور که در برنامه راهبردی ورزش استان دیده شده بود، شانس کسب اولین مدال المپیک تاریخ ورزش اصفهان را دارد و امروز قهرمانان این استان از حمایت ویژه برخوردار هستند .

نکند این افتخارات و اینکه امروزاستان اصفهان با همه قابلیتهای خود آماده کسب اولین مدال المپیک است، موجبات کدورت خاطر آقای مهنام را فرآهم کرده است .

در پایان اذعان می دارد بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده، عملکرد تفصیلی جامعه ورزش استان در نشست مطبوعاتی به اطلاع مردم شهید پرور استان اصفهان که بدون تردید داوران راستینی هستند ،خواهد رسید.ضمنا اداره کل ورزش و جوانان آمادگی خود را برای پاسخگویی به هر گونه نقد منصفانه و مستند اعلام می دارد .