به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر محمودی در حاشیه نخستین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی گفت: حضور مسئولان ارشد 21 کشور و سازمان بین‌المللی در نخستین رخداد تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی بهترین فرصت برای رشد و توسعه تجارت کشور و بی‌اثر کردن تحریم‌ها است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک افزود: برگزاری این رخداد فرصت مغتنمی است تا بتوانیم با برخی از مسئولان و کارشناسان ارشد و موثر کشورهای مختلف که به تنهایی بخش عمده‌ای از اجرای تجارت الکترونیکی کشور خود را اداره می ‌کنند، ملاقات داشته و زمینه مذاکرات و همکاری‌های آتی را مهیا کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 10 نفر از متخصصان ایرانی مسئول دیدار و مذاکره با میهمانان برجسته این رخداد هستند تا بتوانیم از این رخداد که بهترین فرصت برای تسهیل روابط تجاری ایران است بهره کافی را ببریم.

محمودی خاطرنشان کرد: برخی از میهمانان این همایش که برای نخستین بار به ایران سفر می‌کنند در زمینه تجارت الکترونیک و تدوین نوآوری ها و اجرای فناوری‌های جدید در این عرصه پیشتاز هستند و ارقام کلانی از تجارت الکترونیک جهانی توسط آنها مدیریت می‌شود.

این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت توسعه روابط بین الملل ایران ادامه داد: برگزاری چنین رخدادهایی می تواند منجر به تقویت روابط بین الملل ایران شود؛ زیرا در شرایط فعلی ما در این زمینه ضعیف عمل می کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت امضاء الکترونیک در توسعه روابط تجاری ایران و عبور از تحریم ها خاطر نشان کرد: امکان پذیرفته شدن امضاء الکترونیک ایران در سایر کشورها بهترین راه حل برای عبور از تحریم ها است،به همین دلیل به دنبال اعتبار بخشی به امضاء الکترونیک ایران در دنیا هستیم.

محمودی متذکر شد: با همین هدف در حاشیه این اجلاس با مسئولان کشورهای مختلف برای اعتبار بخشی به امضاء الکترونیک ایران وارد مذاکره خواهیم شد تا با استفاده از این ابزار بتوانیم تحریم ها را بی اثر و زمنیه تسهیل تجاری و توسعه تجارت الکترونیک برای کشور را مهیا کنیم.