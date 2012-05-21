به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین وطنخواه پیش از ظهر دوشنبه در این نشست اظهار داشت: این طرح ها شامل طرح های بهبود تولیدات دامی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، مکانیزاسیون و تولیدات کشاورزی است.

وی با بیان اینکه در این نشست 28 میلیارد ریال تسهیلات برای اختصاص به 68 طرح ارائه شده مصوب شد، افزود: تشکیل کارگروهی در زمینه تعیین وضعیت کشاورزان فاقد سند مالکیت از دیگر مصوبات نشست توسعه بخش کشاورزی شهرستان اردکان بود.

وطنخواه از اشتغال 127 نفر در قالب طرح توسعه بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: با اعطای تسهیلات 300 میلیون ریالی به افراد واجد شرایط برای 55 نفر اشتغال جدید ایجاد شده و 72 نفر نیز ادامه اشتغال داده اند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی اردکان با اشاره به اعتبار هزار و 500 میلیارد ریالی استان یزد در این بخش سهم شهرستان اردکان از این اعتبار را 9.3 درصد از این بودجه عنوان کرد.

وطنخواه اظهار داشت: سهم اردکان از مرحله اول تسهیلات 140 میلیارد ریال بوده است.