به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جعفری پیش از ظهر دوشنبه در همایش مدیریت مصرف بهینه انرژی در باشگاه برق ساری، افزود: این شرکت با مدیریت هدفمند و اثرگذار در صدد کاهش مصرف انرژی در استان است.

وی اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق مازندران در راستای توسعه دولت الکترونیک، اقدامات درخوری صورت داده که در این راستا سال گذشته، 43 درصد قبوض به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به اینکه 40 میلیون جایزه برای مشترکان کم مصرف استان در این همایش در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: مازندران دارای یک میلیون و 200 هزار مشترک بوده که فرهنگ کاهش مصرف در بین مشترکان در حال نهادینه شدن است.

جعفری با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته از برق به عنوان انرژی پاک استفاده می شود، یادآور شد: امیدواریم این فرهنگ در بین شهروندان استان نهادینه شود.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، 22 درصد افزایش تولید در انرژی داشتیم، افزود: آموزش های مدیریت مصرف بهینه، در سطح مدارس، مهدکودک ها و مراکز آموزشی دانشگاهی استان صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با بیان اینکه تابستان سال گذشته قطعی برق نداشتیم، اظهار داشت: سالانه 60 هزار مگاوات برق در کشور تولید که از این میزان 45 هزار مگاوات در تابستان مصرف می شود.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم ضمن تقدیر از برخی مشترکان کم مصرف برق استان در سال گذشته، از نماینده خبرگزاری مهر در مازندران به پاس پوشش مناسب اخبار شرکت در جهت مدیریت مصرف بهینه برق در استان قدردانی شد.