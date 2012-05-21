به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین ارزانش اظهار داشت: به مناسبت سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمشهر، پنجاه و نهمین زورخانه استان یزد را در بخش بهمن شهرستان ابرکوه افتتاح خواهیم کرد.



وی افزود: برای ساخت این زورخانه بالغ بر 80 میلیون تومان و برای تجهیزات و خرید وسایل چهارو نیم میلیون تومان هزینه شده شده است.



ارزانش با اشاره به اینکه این زورخانه دومین زورخانه شهرستان ابرکوه است، بیان داشت: در شهرستان ابرکوه بیش از 80 ورزشکار و چهار مرشد در حال فعالیت هستند که از نظر امکانات و تجهیزات در شرایط مطلوبی قرار دارند.



وی، برگزاری دوره های آموزشی رشته پهلوانی و زورخانه ای در اوقات فراغت برای نونهالان و نوجوانان را از دیگر برنامه های این هیئت در تابستان سال جاری عنوان کرد و افزود: به منظور فراگیر کردن رشته پهلوانی و زورخانه ای که ریشه در اعتقادات ملی و مذهبی ما ایرانیان دارد، دوره های آموزشی مختلفی را در سطح استان برگزار خواهیم کرد.

برگزاری کلاس آموزشی کاتاهای اجباری ویژه داوران و مربیان کاراته



دومین مرحله کلاس آموزشی کاتاهای اجباری ویژه داوران و مربیان کاراته (آقایان) روز چهارشنبه مورخ سوم خردادماه برگزار می شود.

دومین مرحله کلاس آموزشی کاتاهای اجباری از ساعت 19:30 در سالن کاراته مجموعه ورزشی شهید نصیری برگزار می شود.



با توجه به قوانین داوری در کاراته هر داور باید کاتاهای اجباری و توکویی چهار سبک اصلی کاراته شامل شیتوریو، شوتوکان، گوجوریو و وادوریو را آموزش ببیند.

سرپرستان 5 فدراسیون ورزشی منصوب شدند



وزیر ورزش و جوانان،‌ سرپرستان پنج فدراسیون ورزشی را منصوب کرد.



محمد عباسی،‌ وزیر ورزش و جوانان در احکامی جداگانه سرپرستان فدراسیون های ورزش های سنتی - بومی و محلی، قایقرانی، اسکیت، شنا و دوچرخه سواری را منصوب کرد.



خسرو قمری به عنوان سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، برانوش نیک بین به عنوان سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، فریبا محمدیان به عنوان سرپرست فدراسیون اسکیت، سیدمحمد شروین اسبقیان به عنوان سرپرست فدراسیون قایقرانی و غلامرضا جعفری به عنوان سرپرست فدراسیون ورزشهای سنتی، بومی و محلی از سوی دکتر عباسی احکام خود را دریافت کردند.