به گزارش خبرنگار مهر، صنایع دستی کشورها همواره یکی از نمادهای فرهنگی به شمار می رود که علاوه بر گردشگران داخلی همواره با اقبال گردشگران خارجی نیز همراه است.

شهرهای ایران هر یک با آوازه کالایی خاص همراه است و به رسم دیرین خرید سوغات و صنایع دستی، بازارهای سنتی و قدیمی شهرها مهم ترین محل برای عرضه این قبیل محصولات هستند.

این محصولات که گاه با قیمت هایی بسیار پایین عرضه می شوند، اغلب فاقد بسته بندی و مشخصات ساخت و نگهداری است و این موضوع موجب بی هویتی صنایع دستی و در نتیجه عدم برندسازی و شناخته شدن کالاهای دست ساز ایرانی در میان انبوه کالاهای وارداتی است.

از سوی دیگر همواره کارشناسان تبلیغات و فروش موضوع بسته بندی کالاها را یکی از فاکتورهای مهم جذب مشتری برای خرید کالا می دانند.

بی شک صنایع دستی به جهت ماندگاری طولانی مدت، ظرافت حمل و لزوم داشتن شناسنامه ساخت و هویت محصول تولید شده بیش از دیگر کالاهای دیگر نیازمند بهره مندی از صنعت بسته بندی به روز با رعایت نکات زیبایی شناسی، استحکام در بسته بندی و دارا بودن شناسنامه هویتی کالاست.

موضوعی که متاسفانه در سال های اخیر به رغم پرداخته شدن کلامی به آن، در حوزه فعالیت های عملی هنوز وعده های داده شده محقق نشده است.

استان البرز نیز با حضور اقوام گوناگون در بسیاری از هنرهای دستی صاحب هنرمندان پرآوازه و خلاقی است که به تولید و عرضه صنایع دستی اقدام می کنند اما این عده نیز با معضل بسته بندی و بازار فروش برای کالاهای خود مواجه هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز درباره ظرفیت و پتانسیل های استان البرز در حوزه صنایع دستی اظهار داشت: استان البرز در حوزه صنایع دستی دارای ظرفیت و پتانسیل های فراوان است؛ به همین دلیل باید استان پایلوت در بسته بندی صنایع دستی باشیم.



وی ادامه داد: طرح پایلوت شدن استان البرز در حوزه بسته بندی صنایع دستی کشور مطرح شده است و برای تحقق این امر 100 هکتار از شهرک صنعتی پیام در اختیار سرمایه گذاران قرار داده می شود.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: در حال حاضر بیش از 250 رشته صنایع دستی در کشور وجود دارد که 80 رشته صنایع دستی در استان البرز فعال است.





پوینده گفت: البرز دومین استان است که تعاونی فراگیر آن با حضور 400 هنرمند راه اندازی شده و همچنین مکان نمایشگاه دائمی صنایع دستی نیز ایجاد شده است.



وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات هنر استان البرز این است که هویت ندارد، اضافه کرد: باید تلاش کرد که یک هویت و نماد مشخصی به استان البرز داد.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: طی سال گذشته برای یک هزار هنرمند استان البرز کارت شناسایی، پروانه تولیدی و کارگاهی صادر شده است.

بر کسی پوشیده نیست که پروسه استفاده از صنایع دستی طولانی است و اکثر آنها ماندگارند، بنابراین باید بسته بندی همسان با محصول داشته باشیم. به همین دلیل است که در سطح جهان، ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت این نوع محصولات صرف بسته بندی آنها می شود، اما در کشور ما چنین چیزی رایج نیست.

همچنین به ازای هر ۴۰ شغل در صنعت یک شغل برای بسته بندی ایجاد می شود و از این رو فقط در صنایع دستی پتانسیل ایجاد ۵۰ هزار شغل در زمینه بسته بندی وجود دارد.

آزمایشی بسته بندی صنایع دستی در استان البرز اجرا می‌شود

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر توجه به بسته بندی محصولات صنایع دستی گفت: برنامه ریزی برای تبدیل استان البرز به استان پایلوت بسته بندی صنایع دستی انجام شده است.

سیدحسن موسوی اظهار داشت: این سازمان متعهد شده است که امسال درآمد حاصل از صادرات صنایع دستی را به رقم 5/1 میلیارد دلار برساند.

وی تلاش‌ برای افزایش 300 درصدی صادرات صنایع دستی در سال جاری را در راستای اجرا کردن پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: نیمه دوم سال امسال شاهد برگزاری جشن افزایش 300 درصدی صادرات صنایع‌‌ دستی خواهیم بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفتن صنایع دستی در سبد خرید خانوارهای ایرانی را یکی دیگر از اهداف این سازمان برشمرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین خواستار اطلاع‌رسانی هرچه بیشتر در خصوص جاذبه‌های گردشگری ایران و راه‌اندازی شبکه تلویزیونی گردشگری شد.

برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در خواهرخوانده‌های شهرهای ایران

محمدحسن صالحی مرام معاون جدید صنایع دستی کشور نیز پیش تر گفته بود: توجه به خواهرخوانده‌های شهرهای ایران در سایر کشورها یکی از راه های کشف حوزه‌های جدید برای صادرات صنایع‌ دستی است.

وی افزود: با برگزاری نمایشگاه‌ در شهرهای خواهرخوانده، می‌توان کشورهای هدف صادرات صنایع دستی ایران را افزایش داد.

وی صنایع دستی را به معنای تمام هویت و میراث فرهنگی کشور دانست و افزود: تنوع، زیبایی، جذابیت، لطافت و ویژگی‌های خاص محصولات صنایع دستی یادآور نیاکان این سرزمین است و حفظ این یادگاری ها می توان حضور همیشگی آنها را در کنار خود احساس کرد.

معاون صنایع دستی تاکید کرد: حتی اگر صنایع دستی کشور به صورت رایگان در اختیار سایر کشورهای جهان قرار گیرد، باز هم ایران پیروز میدان خواهد بود زیرا این محصولات در هر کجا که باشند نشان دهنده عظمت ایران هستند.

صالحی‌مرام در ادامه به برخورداری تولیدات صنایع دستی از هزینه‌های پایین اشتغال و بهره‌مندی از ارزش افزوده بالا اشاره کرد و گفت: صنایع دستی حتی می‌‌تواند عاملی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها باشد.

وی تصریح کرد با راهبری صحیح صنایع دستی حتی می‌توان اقتصاد بدون نفت را عملیاتی کرد.

صالحی مرام افزود: برای ساماندهی وضعیت صنایع دستی باید بازارهای داخلی و خارجی را به طور همزمان مورد توجه قرار داد زیرا که امروز صنایع دستی از حالت کاربردی خارج شده و از سبد ضروری خانواده‌ها بیرون آمده است.

معاون صنایع دستی کشور، توزیع بُن صنایع دستی بین کارگران، کارمندان و فرهنگیان را از جمله راهکارهای افزایش خرید این محصولات در بین اقشار مختلف دانست.

وی خواستار مبارزه با فروش صنایع دستی خارجی در ایران شد و گفـت: باید با فروش صنایع دستی خارجی در مراکز فروش صنایع دستی برخورد جدی انجام شود.

صالحی مرام از برگزاری همایش و نشست تخصصی با سفیران و رایزن اقتصادی ایران در سایر کشورها خبر داد و گفت: نشست‌های تخصصی نیز با شرکت‌های بازرگانی مستقر در ایران برگزار می‌شود.

صالحی مرام، ایجاد شرکت‌های نمایشگاه‌ محور را از دیگر اولویت‌های معاونت صنایع دستی دانست و خاطرنشان کرد: بازارشناسی مهم‌ترین اصل مورد توجه این معاونت و بر بازاریابی هم مقدم است.

معاون صنایع دستی کشور توجه ویژه به بسته‌بندی را از دیگر اولویت‌های این معاونت عنوان کرد و گفت: استانداردسازی محصولات صنایع دستی، ارائه وسایل حمایتی بازاریابان و حمایت از اتحادیه‌ها و هنرمندان در دستور کار قرار دارد.

تلاش برای تبدیل البرز به پایلوت صادرات صنایع دستی

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری البرز از تلاش‌های این اداره کل برای تبدیل شدن به استان پایلوت صادرات صنایع‌ دستی خبر داد.



محمدرضا پوینده افزود: در سفر هیئت دولت به این استان ظرفیت‌های گردشگری، میراثی و صنایع‌ دستی استان تازه تاسیس البرز با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری بررسی شد و توافقات اولیه برای تبدیل شدن البرز به استان پایلوت صادرات صنایع دستی صورت گرفت.



وی اظهارداشت: در سفر هیئت دولت سید حسن موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌ فرهنگی کشور بعد از بررسی ظرفیت‌های صنایع‌ دستی این استان خواستار تبدیل شدن استان تازه تاسیس البرز به پایلوت صادرات صنایع‌ دستی شد.



پوینده با بیان این که سفر هیئت دولت به استان تازه تاسیس البرز یک سفر پرخیر و برکت بود، افزود: در این سفر تصمیمات مهمی در 3 حوزه ماموریتی اداره کل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان اتخاذ شد که مهم‌ترین آن‌ها پیشنهاد تبدیل البرز به استان پایلوت صادرات صنایع ‌دستی کشور است.



وی در ادامه به وضعیت تولید صنایع‌ دستی کشور در این استان اشاره کرد و یادآورشد: هنرمندان استان البرز در بیش از 80 رشته صنایع دستی از مجموع 256 رشته صنایع ‌دستی موجود در کشور فعالیت دارند.

قرار گرفتن صنایع دستی در سبد خرید خانوارهای ایرانی تنها با فرهنگسازی محقق می شود.

معاون رئیس جمهور و رییس سازمان میراث فرهتگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین خواستار اطلاع‌رسانی هرچه بیشتر در خصوص جاذبه‌های گردشگری ایران و راه‌اندازی شبکه تلویزیونی گردشگری شد.



صنایع دستی به معنای تمام هویت و میراث فرهنگی کشور بوده و تنوع، زیبایی، جذابیت، لطافت و ویژگی‌های خاص محصولات صنایع دستی یادآور نیاکان این سرزمین است و حفظ این یادگاری ها می توان حضور همیشگی آنها را در کنار خود احساس کرد.

برای ساماندهی وضعیت صنایع دستی باید بازارهای داخلی و خارجی را به طور همزمان مورد توجه قرار داد زیرا که امروز صنایع دستی از حالت کاربردی خارج شده و از سبد ضروری خانواده‌ها بیرون آمده است.

توزیع بُن صنایع دستی بین کارگران، کارمندان و فرهنگیان از جمله راهکارهای افزایش خرید این محصولات در بین اقشار مختلف است.

مبارزه با فروش صنایع دستی خارجی در ایران باید با جدیت پیگیری شود.

بی شک توسعه و رونق صنایع دستی که در سالی که به نام حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته است علاوه بر اجرایی کردن منویات رهبری موجب اشتغال، معرفی فرهنگ و صنایع دستی کشور با سایر کشورها و به ویژه گردشگران خارجی می شود و این مهم بدون توجه به کیفیت محصولات تولیدی، برند سازی و رونق صنعت بسته بندی محقق نمی شود.

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